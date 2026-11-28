El Sanjuanino Solidario se convirtió en una fecha especial para las empresas que acompañan la iniciativa y encuentran en ella una oportunidad para involucrarse con distintas realidades de la provincia. Franco Pallucchini, socio-CEO de Mapal, destacó la continuidad del compromiso de la firma con el certamen y la emoción de participar nuevamente en una edición que reunió diez proyectos sociales.

El empresario explicó que Mapal lleva varios años acompañando la propuesta y que su participación se sostiene a través del trabajo y el compromiso con las iniciativas que llegan al certamen. "Venimos trabajando siempre hace ya creo que cuatro o cinco años en esta edición y nos emociona poder seguir compartiendo todos los proyectos que se brindan a la institución", señaló.

El compromiso empresarial que se sostiene

La participación de Mapal durante varios años consecutivos refleja una dimensión importante del certamen: el acompañamiento del sector privado a iniciativas que generan un impacto social.

Para las empresas que forman parte de esta propuesta, el encuentro representa una oportunidad para conocer de cerca a quienes impulsan los proyectos, escuchar sus necesidades y reconocer el trabajo que realizan durante todo el año.

En su décima edición, el Sanjuanino Solidario volvió a reunir al sector empresarial, las instituciones y la comunidad alrededor de una misma causa. Para Pallucchini y Mapal, ser parte de ese recorrido significa renovar un compromiso que se mantiene en el tiempo y acompañar historias que merecen ser conocidas y fortalecidas.