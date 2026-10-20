MARA aportará $1.000 millones en Catamarca para pavimentar la circunvalación de Belén

El Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de Belén y representantes de MARA acordaron las condiciones para pavimentar la circunvalación de la ciudad. La empresa aportará materiales valuados en $1.000 millones para la obra, según informó Fuerza Minera.

El proyecto comprende un tramo de 3,22 kilómetros del paso externo de Belén. La entrega de los insumos se coordinará con Vialidad Provincial y se realizará de acuerdo con el avance de los trabajos.

Qué tareas tendrán a cargo MARA y Vialidad

MARA aportará los materiales para construir la base y pavimentar el tramo. Vialidad Provincial elaborará el proyecto ejecutivo y dispondrá del personal y los equipos necesarios para ejecutar la obra.

El acuerdo se enmarca en las mesas de diálogo entre el Gobierno provincial, los municipios y representantes del proyecto minero, que buscan definir necesidades y prioridades de las comunidades vinculadas a la actividad.

Quiénes participaron del encuentro

Por el Gobierno provincial participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo. También estuvo el intendente de Belén, Cristian Yapura.

En representación de MARA asistieron el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Lilljedahl; el gerente de Relaciones Comunitarias, Nicanor Elizondo; y Gabriela Uriburu, integrante del área de Legales.

Natella afirmó que la pavimentación responde a un reclamo histórico de vecinos de Belén y vinculó el acuerdo con el diálogo entre los intendentes, la Provincia y la empresa. También planteó que esos espacios de trabajo deben traducirse en obras que mejoren la calidad de vida de los catamarqueños.