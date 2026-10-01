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Mara Díaz presenta su primera peña para celebrar 15 años de música
Después de 15 años de trayectoria en la música, la cantante sanjuanina Mara Díaz se prepara para concretar un proyecto especial dentro de su carrera: su primera peña. El encuentro buscará reunir a músicos, bailarines, artesanos y emprendedores en una jornada dedicada a la música y la cultura.
La peña se realizará el domingo 8 de noviembre desde las 13, en el Salón Sindicato de la TV, ubicado en calle Oro y Tucumán, en Chimbas. La propuesta está pensada como un espacio de encuentro para familias y público en general, con espectáculos en vivo, baile, gastronomía y un paseo de artesanos.
“Decidí hacer esta peña porque creo que es una hermosa manera de unirnos. Quiero que puedan participar artistas, músicos, bailarines, artesanos y emprendedores, que todos tengamos la posibilidad de mostrar, compartir y valorar lo que hacemos”, explicó Díaz.
Una jornada con música, danza y artesanías
La programación contará con la participación de Diego Villegas, La Quimera, La Nota y Nano Rodríguez, además de otros artistas y academias de baile. También formará parte de la jornada la murga La Pericana, mientras que la locución estará a cargo de Lito Soria.
La propuesta se completará con un paseo de artesanos y espacios destinados a la venta de comidas y bebidas. El lugar contará además con estacionamiento privado.
Para Díaz, la primera peña representa la posibilidad de ampliar el escenario más allá de la música y generar un espacio donde diferentes expresiones culturales puedan encontrarse.
“Estoy muy feliz y contenta de poder concretar este sueño. Llevo 15 años en la música y hacer mi primera peña significa muchísimo para mí. Quiero que sea un lugar donde podamos encontrarnos, compartir y disfrutar entre todos”, señaló la cantante.
Entradas y cómo participar
La entrada anticipada tendrá un valor de $12.000, mientras que los niños de hasta 12 años ingresarán sin costo. La organización indicó que se busca mantener una propuesta con precios accesibles para que puedan participar familias y público de distintas edades.
Las entradas pueden solicitarse al 264 519 7809 o a través de las redes sociales de Mara Díaz.
La cantante invitó al público a acompañarla en este nuevo proyecto y compartir una jornada que combinará música, baile y distintas expresiones culturales.
“Quiero invitar a todos. La presencia de cada persona es muy importante para mí y para todos los que van a formar parte de esta primera peña. Los esperamos para compartir una jornada de música, baile, cultura y encuentro”, expresó.