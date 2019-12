Maradona advirtió que sigue en Gimnasia "si el presidente Pellegrino gana las elecciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diego Armando Maradona advirtió esta tarde que seguirá dirigiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata, "si el presidente (Gabriel) Pellegrino gana las elecciones", y de esta manera puso en duda su continuidad en la entidad platense.



"Si el presidente Pellegrino gana las elecciones me quedo, si no me iré a buscar trabajo en otro lado", declaró Maradona en el programa Líbero VS, en la señal TyC Sports.



"Hay varios equipos que no tienen técnico así que yo estoy muy tranquilo. Pero hoy soy de Gimnasia y Esgrima La Plata", afirmó el ex astro del fútbol argentino, aunque reconoció: "Si, me sondearon (de otros clubes), pero yo soy de una sola palabra".



Respecto a su vuelta al fútbol argentino, el ex jugador de 59 años se mostró feliz de retornar a los estadios locales. "Estoy con el perfume del césped otra vez, ese es el mejor perfume que puede haber", afirmó el "Diez".



Por último el ex mediocampista de Nápoli de Italia, admitió que lo llamó al flamante presidente electo de la Nación, Alberto Fernández, pero que no lo antendió. "Alberto, te estoy llamando, hermano", declaró riendo.