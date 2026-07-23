El Napoli volvió a estrechar su vínculo con la Argentina con el lanzamiento de una camiseta especial que rinde homenaje a la historia compartida entre ambos pueblos. La nueva indumentaria alternativa, presentada en el marco del centenario del club italiano, tiene como eje la inmigración, la identidad napolitana y el legado imborrable que dejó Diego Armando Maradona.

La campaña de presentación fue filmada íntegramente en Buenos Aires y recorre algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Entre ellos aparecen Caminito, el barrio de La Boca, el Puente de la Mujer, la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, escenarios elegidos para reflejar el fuerte lazo cultural que une a Nápoles con la Argentina.

Desde la institución explicaron que la camiseta busca reconocer a los napolitanos que emigraron a distintos países sin perder sus raíces. En ese contexto, Argentina ocupa un lugar central por la importante comunidad de descendientes italianos que se estableció en el país y por una historia compartida que, con el paso de los años, también encontró en el fútbol un punto de unión.

Uno de los momentos destacados del video transcurre en la obra "La Boca 5.0", del artista Alfredo Segatori, una intervención que recrea los tradicionales conventillos y recuerda la llegada de miles de inmigrantes europeos a Buenos Aires entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Además, el club remarcó que esa conexión histórica se fortaleció gracias a la figura de Diego Maradona, considerado uno de los máximos ídolos de la institución y un símbolo eterno para la ciudad de Nápoles.

Cómo es la nueva camiseta

La casaca alternativa presenta una base blanca con detalles en azul, el color tradicional del Napoli, acompañados por finas líneas que le aportan un diseño moderno.

Así luce la nueva camiseta.

En la parte frontal se destacan el escudo del club junto a una ilustración del Golfo de Nápoles y el monte Vesubio, mientras que en la parte posterior del cuello aparece la inscripción "Partenopei", una referencia histórica a la ciudad italiana.

Pensada también para el alto rendimiento, la camiseta incorpora paneles de malla elástica en la espalda y debajo de las mangas para mejorar la ventilación y brindar mayor comodidad durante el juego.