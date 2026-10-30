Este viernes 30 de octubre, distintas ciudades de la Argentina amanecieron con la imagen de Diego Armando Maradona en sus calles. En el día en que el ídolo cumpliría 66 años, una convocatoria artística y popular propone homenajearlo con afiches y pegatinas en espacios públicos, desde Tartagal hasta Bariloche.

La iniciativa es impulsada por la Peña Maradoniana “22 de Junio – Más que un gol”, que reunió a artistas y colaboradores para llevar la figura del Diez a paredes y distintos rincones urbanos. La propuesta tiene intervenciones en Corrientes, Misiones, Mar del Plata y distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras localidades.

Los artistas que participan son César Gondor, Jacqueline Pietropaolo, conocida como Hija del Rigor, y Ariel Cuadra. A través de sus obras, buscan convertir las calles en espacios de memoria y encuentro entre generaciones que mantienen vigente la figura del exfutbolista.

Un homenaje que va más allá de sus hazañas deportivas

La convocatoria no apunta únicamente a recordar al campeón del mundo en México 1986. Desde la Peña explicaron que el nombre de la agrupación remite al 22 de junio, una fecha que representa mucho más que los dos goles históricos frente a Inglaterra: también expresa una manera de interpretar el compromiso social y político de Maradona.

En ese sentido, los organizadores vincularon el homenaje con las posturas que Diego sostuvo frente a las injusticias, las desigualdades, las luchas sociales y la defensa de la soberanía.

“En una Argentina atravesada por dificultades e injusticias, creemos que hoy, más que nunca, Diego necesita estar en la calle, junto a la gente”, expresaron desde la organización. Además, remarcaron que no buscan mostrarlo como “una imagen detenida en el pasado”, sino como una presencia que continúa interpelando el presente.

De Tartagal a Bariloche, una celebración federal

La intervención tendrá alcance nacional y reunirá distintas expresiones del arte gráfico. Las imágenes estarán presentes en ciudades del norte, el litoral, la costa atlántica y la Patagonia, con la intención de conectar territorios alrededor de una figura que trascendió el deporte.

Para los impulsores, cada afiche representa una forma de encuentro con Maradona y una expresión de la cultura popular. La propuesta busca que su imagen siga presente en los barrios y en los espacios cotidianos, donde su historia todavía despierta pasión, identificación y debate.