Maradona no logró la unidad y su continuidad queda sujeta a las elecciones en Gimnasia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El club Gimnasia y Esgrima La Plata renovará el sábado 14 sus autoridades para el período 2020-2023 en una elección para la que están habilitados a sufragar casi 14.000 asociados, que deberán elegir entre tres listas, por lo que la unidad pretendida por el DT Diego Maradona hace que el astro no tenga garantizada su continuidad en el cargo.



Las diferentes opciones que tendrá el asociado "tripero" comprenderán al actual presidente Gabriel Pellegrino, a Mariano Cowen y Salvador Robustelli, estos dos últimos candidatos por la oposición.



De este modo, Maradona, que impulsaba la unión de los diferentes postulantes para intentar permanecer en el cargo, afrontaba ante Central Córdoba de Santiago del Estero un compromiso clave no sólo para intentar sumar centésimas en el promedio del descenso sino también para intentar seducir a aquellos que aún no están convencidos de que siga al frente del plantel.



"Si se queda Pellegrino, me quedo", había dicho Maradona el 10 de noviembre, en conferencia de prensa tras el triunfo ante Aldosivi, en un claro condicionamiento a los espacios "Agrupación Convergencia Gimnasista" (Robustelli) y "Agrupación Gimnasia Grande" (Cowen), que iban a presentarse al acto eleccionario del pasado 23 de noviembre y que -para priorizar lo deportivo- acordaron postergarlas.



En este marco, si bien el astro tiene contrato hasta el final de la temporada, el vínculo celebrado por los dirigentes tiene una cláusula de salida en diciembre. Y el mismo quedó atado a la continuidad del actual presidente.