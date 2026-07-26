San Juan amaneció este domingo al ritmo del deporte con la décima edición de la Maratón Internacional de San Juan 2026, una competencia que reúne a miles de atletas y transforma las calles de la provincia en un gran escenario para corredores, familias y espectadores.

Desde muy temprano, participantes de diferentes provincias y países comenzaron a recorrer el circuito de las distintas distancias, acompañados por el aliento del público que se ubicó a lo largo del recorrido para disfrutar de una de las competencias más importantes del calendario deportivo sanjuanino.

El paso de los maratonistas dejó postales cargadas de emoción, esfuerzo y color. Entre ellas, las imágenes captadas frente a la sede del DIARIO HUARPE, donde cientos de atletas pasaron durante la prueba principal y regalaron algunas de las mejores escenas de la jornada.

Cortes de tránsito por la competencia

Debido al desarrollo de la carrera, continúan las restricciones vehiculares en distintos sectores de la Ciudad de San Juan.

Hasta las 15, permanecerá habilitado únicamente el tránsito por media calzada (sentido oeste-este) en el recorrido que comprende calle Urquiza, 25 de Mayo, España, avenida Libertador, Mendoza, avenida Ignacio de la Roza y el sector del Teatro del Bicentenario.

Además, quienes deban trasladarse hacia la largada de los 42 kilómetros, ubicada en el Embarcadero del Dique Punta Negra, solo podrán acceder desde el departamento Ullum por avenida Libertador y calle Galíndez.

Por otra parte, el acceso por la Quebrada de Zonda permanecerá completamente cerrado mientras se desarrolle la competencia.

Desde la organización y el Gobierno provincial solicitaron a los automovilistas respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito para garantizar la seguridad de los corredores y el normal desarrollo del evento.

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