La Semana de la Educación Inicial 2026 llegó a su cierre luego de varios días con actividades educativas, recreativas y artísticas en jardines de toda la provincia. La celebración había comenzado con el lema “Palabras que abrazan, niños que sueñan” y propuestas como teatro, música y juegos.

En el tramo final de la semana, distintos jardines trasladaron las actividades al aire libre, con propuestas en el Parque de Mayo y plazas cercanas a las escuelas. En ese marco, DIARIO HUARPE habló con Yolanda Portugal, directora del JINZ 52, quien contó cómo vivieron la jornada.

Los chicos disfrutaron de una jornada al aire libre en el cierre de la Semana de la Educación Inicial. FOTO: ALE LÓPEZ /DIARIO HUARPE.

Una jornada al aire libre

Portugal explicó que el JINZ 52 está integrado por cinco establecimientos. “Nuestro JIN está compuesto por cinco establecimientos. La Marcelino Guardiola, Pablo Ramella, Nicanor Lachaín, el albergue José Manuel Estrada y la sede, que es Alas Argentinas”, detalló.

La jornada de cierre incluyó actividades de educación física, plástica y música. FOTO: ALE LÓPEZ /DIARIO HUARPE.

La institución cuenta con salas de 3, 4 y 5 años, y durante la jornada de cierre los chicos participaron de actividades al aire libre. “La idea es hacer actividades al aire libre”, señaló la directora.

El pasaporte de actividades

A lo largo de la semana, el JINZ 52 trabajó con el pasaporte de actividades enviado desde el Ministerio, desarrollando distintas propuestas desde el lunes. “Hemos venido desde el día lunes desarrollando distintos tipos de actividades”, explicó Portugal.

Para el cierre, la propuesta incluyó una salida al aire libre y una maratón, además de actividades preparadas por profesores de distintas áreas. “Van a haber propuestas de las profes de educación física, con esto la maratón, las profes de plásticas también, nuestros profesores de música también nos acompañan”, contó.

Juegos, disfraces y palabras cariñosas

La semana también tuvo diferentes propuestas para los chicos, en continuidad con el espíritu de la celebración provincial. Portugal recordó que realizaron “festejos de disfraces, de pelos locos, palabras cariñosas, palabras alegres, que nos llenan el alma”.

También hubo actividades vinculadas con los buenos valores, además de “las medias locas, ropa invertida, un montón de actividades lindas”. La institución también compartió una propuesta de intercambio con la ENI 68.

Docentes y familias

Portugal destacó especialmente el acompañamiento de quienes participaron en las actividades durante la semana. “Así que es un gran equipo, el que está trabajando, el equipo docente, la familia nos acompaña, que es importante”, expresó.

De esta manera, las propuestas del JINZ 52 formaron parte de una agenda que durante la semana llevó actividades recreativas, artísticas y educativas a distintos jardines de San Juan. El cierre permitió trasladar ese trabajo a espacios abiertos para compartir una jornada junto a los chicos, docentes y familias.