La espera terminó para los fanáticos de la salsa. Marc Anthony confirmó su regreso a los escenarios argentinos y se presentará el próximo 28 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, donde volverá a encontrarse con su público local.

El espectáculo promete un repaso por los grandes éxitos que marcaron su carrera, además de incluir canciones de sus producciones más recientes. La presentación en el estadio ubicado en Villa Crespo se suma a la agenda de grandes shows internacionales previstos para este año.

La venta de entradas comenzará durante los primeros días de agosto a través de la plataforma oficial del recinto. La preventa exclusiva se habilitará el lunes 3 de agosto de 2026 a las 16 horas y estará destinada a clientes de Banco Nación Visa, quienes podrán acceder a la compra con la posibilidad de financiar el pago en hasta 6 cuotas sin interés.

(Fenix Enterteinment)

Una vez finalizado el cupo de la venta anticipada, se habilitará la venta general para todo el público mediante el mismo sitio web.

Según informó la productora Fenix Entertainment, los valores de las entradas partirán desde los $90.000, a lo que se sumará el cargo correspondiente por servicio de compra online.

Con una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la música latina, Marc Anthony volverá a Argentina con un show en el que la salsa, la energía caribeña y sus clásicas canciones románticas serán los grandes protagonistas de la noche.