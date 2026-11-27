El mundo del motociclismo recibió una noticia inesperada: Marc Márquez anunció su retiro profesional a los 33 años. El piloto español confirmó que el Gran Premio de Valencia será su última carrera en MotoGP, después de consagrarse campeón de la categoría por octava vez.

El anuncio se produjo antes del inicio de la primera práctica en Valencia, donde el corredor comunicó su decisión mediante una serie de carteles. En el mensaje de despedida agradeció a quienes lo acompañaron durante su trayectoria y cerró con una frase contundente: «Hemos hecho historia».

Una trayectoria llena de títulos

Márquez construyó una de las carreras más destacadas del motociclismo mundial, con diez campeonatos: ocho en MotoGP, uno en Moto2 y otro en 125cc. Sus títulos en la máxima categoría llegaron en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026.

A lo largo de su trayectoria consiguió 106 victorias, 134 podios y 78 poles, con 80 triunfos solamente en MotoGP. Además, con su última consagración igualó los ocho títulos de la categoría que consiguió Giacomo Agostini.

El campeonato de 2026 tuvo un valor especial por la remontada de 102 puntos que protagonizó durante la temporada. Esa recuperación fue considerada una de las más importantes en la historia de la categoría.

El último capítulo en Valencia

La carrera del español también estuvo marcada por momentos difíciles, especialmente en 2020, cuando sufrió una grave fractura en el húmero derecho. La lesión lo obligó a atravesar varias operaciones antes de recuperar el nivel que había mostrado en sus mejores temporadas.

La noticia generó una fuerte reacción en los boxes de Ducati, donde los integrantes del equipo recibieron el anuncio con una ovación y abrazos. Ahora, el Gran Premio de Valencia marcará el cierre de una trayectoria que dejó una huella en el motociclismo.