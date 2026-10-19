La cantante argentina Marcela Morelo reprogramó su esperado recital en San Juan, que estaba previsto para el domingo 25 de octubre, a las 22, en el Teatro Sarmiento. El espectáculo, que forma parte de la gira nacional de presentación de su nuevo álbum La Morelo, fue trasladado a marzo de 2027.

La noticia representa un cambio en la agenda cultural de la provincia, ya que la artista tenía previsto reencontrarse con el público sanjuanino después de anunciar su regreso con una propuesta musical que combina sus grandes éxitos con nuevas versiones de sus canciones más reconocidas.

Marcela Morelo y su esperado regreso a San Juan

Con más de 27 años de trayectoria, Marcela Morelo es una de las voces reconocidas de la música popular argentina. Canciones como “Corazón salvaje” y “La fuerza del engaño” forman parte de un repertorio que logró conquistar a distintas generaciones.

Su nuevo trabajo discográfico, La Morelo, reúne versiones renovadas de sus clásicos con colaboraciones de artistas como Luciano Pereyra, Soledad y La Delio Valdez.

El recital previsto inicialmente para octubre había generado expectativa entre sus seguidores de San Juan. Con la reprogramación, el reencuentro deberá esperar hasta marzo del próximo año.