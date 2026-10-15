Marcela Morelo vuelve a San Juan con su nuevo álbum La Morelo

Marcela Morelo llegará a San Juan el domingo 25 de octubre para ofrecer un recital en el Teatro Sarmiento, en el marco de la gira nacional de presentación de su nuevo disco, La Morelo. El espectáculo comenzará a las 22 y será una oportunidad para que el público sanjuanino disfrute de una de las voces reconocidas de la música popular argentina.

La artista alcanzó reconocimiento nacional con canciones como “La fuerza del engaño” y “Corazón salvaje”, temas que marcaron el inicio de una carrera que luego se expandió a distintos países de Latinoamérica y Europa, entre ellos España e Italia. A lo largo de su trayectoria, sus discos vendieron más de un millón de copias en Latinoamérica y Europa.

En su recorrido musical, Morelo compartió escenarios con figuras de la música argentina como Los Nocheros, Luciano Pereyra, Cuti y Roberto Carabajal, Soledad Pastorutti y Diego Torres. También trabajó con artistas internacionales, entre ellos Joan Manuel Serrat y Ketama.

Su trayectoria incluye participaciones en producciones colectivas junto a referentes de la música latina. Formó parte de Fuerte Navidad, con Celia Cruz, Chichi Peralta y Franco De Vita, entre otros artistas; de A mis niños de 30, junto a Miliki, y de Mujer, un álbum en el que participaron Rocío Dúrcal, Rosario y Ana Torroja. En febrero de 2024, además, presentó “Me conquistaste”, una canción realizada junto a Rodrigo Tapari, exintegrante de Ráfaga.

El recital en San Juan se suma a la agenda de espectáculos musicales de octubre y permitirá al público reencontrarse con los clásicos de la cantante, además de conocer la propuesta de su nueva producción.

Entradas y lugar

El espectáculo se realizará en el Teatro Sarmiento, ubicado en la ciudad de San Juan. Según la información disponible para el evento, las entradas tienen precios desde los $40.000 y la disponibilidad figura como media. Los valores y los lugares disponibles pueden variar según el sector y el canal de venta.

La función está programada para el domingo 25 de octubre de 2026, a las 22. Las entradas pueden consultarse en los canales oficiales de venta del espectáculo.