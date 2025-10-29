Un hecho de convivencia urbana generó indignación en la periodista sanjuanina Marcela Poda, quien recurrió a sus redes sociales para denunciar públicamente a un automovilista que bloqueó la entrada de su casa al estacionar frente a su garaje. Poda, conductora del noticiero Telesol Noticias, compartió imágenes del vehículo detenido sobre el puente amarillo que señala la prohibición de estacionar, destacando que el conductor “cerró el auto y lo dejó ahí, como si nada”.

“Cierra el auto y lo deja ahí. En fin, la impunidad”, escribió en una historia de Instagram, visiblemente molesta por la reiteración de este tipo de conductas. Según contó, no es la primera vez que ocurre algo similar en su domicilio, y aseguró que se trata de una situación que se repite a diario llevándola a exponer al infractor.

En su publicación, la periodista incluyó la patente del vehículo y, posteriormente, reveló el nombre y apellido del propietario, obtenido a través de la Dirección General de Rentas de San Juan. Su acción generó reacciones divididas entre quienes apoyaron su reclamo y quienes cuestionaron la exposición pública.

Hasta el momento se desconoce si hubo consecuencias para el automovilista mal estacionado y si hay sanciones que sirvan para no repetir el hecho.