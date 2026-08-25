Marcela Tauro metió un bombazo y su futuro está cada vez más lejos de la TV

La destacada periodista de espectáculos Marcela Tauro se prepara para dar un vuelco significativo en su trayectoria profesional al sumarse al entorno digital. Con un largo recorrido en televisión, radio y el periodismo de farándula, la comunicadora se encuentra ante un nuevo horizonte laboral en el ámbito del streaming. Su elección no resulta casual debido a su vasta experiencia en el medio, su conocimiento sobre las principales figuras de la actualidad y su notable vigencia a lo largo de los años en diversos formatos, lo que le permitirá acercarse a una audiencia diferente mediante las plataformas virtuales.

La revelación de este proyecto estuvo a cargo del conductor Ángel de Brito durante la emisión de su programa Ángel Responde, transmitido de lunes a viernes a las 12:00 horas por el canal Bondi, donde comparte espacio junto a Mariana Brey, La Romi Scalora y La Barby.

De acuerdo con las precisiones brindadas por el presentador de LAM, la periodista asumirá la conducción de una propuesta diaria muy esperada por los seguidores del espectáculo. En sus declaraciones, De Brito confirmó que “Marcela Tauro conduciría próximamente el streaming de Infama, que llegaría en versión diaria por la productora Jotax”.

De concretarse este paso, significará una renovación del histórico y clásico ciclo televisivo de espectáculos, adaptado esta vez al formato de streaming diario de la mano de dicha productora. La nueva propuesta buscará captar al público digital aprovechando la solidez de Tauro, quien recientemente finalizó su vínculo sentimental con Leopoldo Arancibia. Además, la comunicadora, que recientemente recibió una lectura de la borra del café para anticipar su futuro, compartió en los últimos meses detalles sobre su histórico enfrentamiento con Jorge Rial surgido en medio de la disputa por el grupo paralelo de Intrusos.

Por el momento no han trascendido mayores detalles sobre cuándo comenzaría formalmente el proyecto ni quiénes acompañarán a la conductora en esta emisión diaria. Sin embargo, el anuncio realizado por Ángel de Brito ya despertó una enorme expectativa en el entorno de los medios y dejó abierta la posibilidad de ver a la periodista al frente de una faceta completamente innovadora para su carrera.