Marcela Tauro se separó de su novio tras cuatro meses: ¿hubo infidelidad?

Marcela Tauro se encuentra nuevamente soltera tras finalizar su vínculo amoroso con el empresario Leopoldo Arancibia, a quien apodan Polo, después de aproximadamente cuatro meses de relación. La noticia fue confirmada por el comunicador Juan Etchegoyen en su columna de Mitre Live, donde explicó que la conductora de Infama fue quien optó por terminar el noviazgo que se había iniciado de forma inesperada en la puerta de un canal de televisión.

Aunque la separación trascendió recientemente, el distanciamiento ocurrió hace algunas semanas de manera natural y sin escándalos mediáticos. El periodista detalló que los protagonistas mantienen un buen vínculo en la actualidad y que "Ella tomó la decisión de dejarlo a él, aunque según me he enterado siguen en conversación porque han terminado bien. La ruptura está confirmada, no es un rumor".

La razón principal del quiebre no estuvo relacionada con conflictos graves o infidelidades, sino con una diferencia en las etapas vitales de cada uno. Etchegoyen fue enfático al describir que no hubo situaciones dramáticas entre la pareja y resumió la situación al declarar que "No pasó nada grave, solo que estaban en tiempos distintos". De esta forma, el romance que comenzó a principios de año llegó a su fin de manera consensuada.