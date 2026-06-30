La periodista Marcela Tauro quedó en el centro de una fuerte polémica luego de realizar una controvertida declaración durante una emisión radial que conduce Santiago del Moro por La 100. Sus palabras provocaron el inmediato rechazo de sus compañeros y generaron una amplia repercusión en redes sociales.

El momento se produjo mientras los integrantes del programa debatían sobre vínculos familiares. En ese contexto, Tauro hizo referencia a una mirada vinculada a las denominadas "constelaciones familiares" y expresó: "No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos porque si no, no te va bien en la vida".

Tras la frase, el clima en el estudio cambió de inmediato. Tanto Santiago del Moro como Anita Martínez intervinieron para manifestar su desacuerdo y cuestionaron el contenido de la afirmación. Durante la conversación remarcaron que el mensaje podía resultar perjudicial para quienes atravesaron situaciones de abuso intrafamiliar.

El episodio no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde el nombre de Marcela Tauro se convirtió en uno de los temas más comentados. Miles de usuarios expresaron su rechazo a las declaraciones y señalaron que el mensaje podía contribuir a la revictimización de personas que sufrieron abuso sexual en el ámbito familiar.

Además de las reacciones del público, distintos profesionales vinculados a la salud mental y a la protección de las infancias también cuestionaron el contenido de la frase difundida durante el programa, al considerar que este tipo de expresiones pueden generar desinformación sobre situaciones de violencia y abuso.

Hasta el momento, la periodista no había difundido una explicación pública sobre sus dichos ni emitido un descargo tras la repercusión que alcanzó el episodio.