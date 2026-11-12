Marcela Tinayre contó la verdad del detrás de escena del VIP del Papa

La histórica misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles desató una fuerte controversia tras conocerse la existencia de un sector exclusivo destinado a diversas figuras del espectáculo. En medio de los comentarios y listados que circularon sobre los accesos diferenciales utilizados por famosas como Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Analía Franchín y Florencia de la V, el nombre de Marcela Tinayre apareció mencionado entre los asistentes al sector privado.

Ante esta situación, Marcela Tinayre decidió utilizar sus redes sociales para publicar un firme descargo y rechazar de manera rotunda las versiones que la vinculaban con el espacio restringido. La conductora e hija de Mirtha Legrand se mostró indignada por los rumores y decidió compartir registros audiovisuales de su traslado a pie hacia el evento religioso para evidenciar cómo vivió realmente la jornada junto a su amiga Belén E.

"Ante la circulación de versiones y listas periodísticas que mencionan mi supuesta presencia en una carpa VIP durante la histórica misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo, quiero ser absolutamente clara y categórica: no estuve en ningún sector ni carpa VIP. Tal como les comenté ayer, asistí caminando con mi amiga Belén E", expresó Marcela en su cuenta oficial de Instagram para poner fin a las especulaciones.

Para respaldar sus declaraciones ante los usuarios, la presentadora difundió un material fílmico donde se observa su trayecto caminando frente al MALBA y su posterior llegada a la zona de Avenida Presidente Figueroa Alcorta. En las imágenes registradas con su teléfono celular se la escucha manifestar con gran entusiasmo que recibió la invitación para participar del acontecimiento litúrgico y que se dirigía hacia allí con total normalidad como cualquier otro asistente.

Con el objetivo de dejar su ubicación totalmente clara, Marcela Tinayre sumó otros videos complementarios que mostraron su ubicación exacta a la derecha del escenario principal durante la ceremonia. De este modo, la reconocida figura mediática buscó diferenciarse de otras personalidades como Florencia de la V, quien optó por justificar su permanencia en el sector privilegiado, demostrando que ella prefirió vivir la experiencia compartiendo el espacio común con el resto de los fieles presentes.