En la previa del inicio del Mundial 2026, Marcelo Benedetto protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. El periodista deportivo dejó momentáneamente una transmisión en vivo desde el Estadio Azteca para acercarse a Shakira y pedirle una fotografía.

El episodio ocurrió durante una cobertura de DSports, cuando Benedetto advirtió que la cantante colombiana se aproximaba por uno de los sectores del estadio. Sin dudarlo, interrumpió el móvil y explicó al aire cuál era su objetivo.

"¿Me permitís que voy por una consigna? Está viniendo Shakira, la voy a buscar", dijo el periodista antes de alejarse de la cámara.

Segundos después, las imágenes mostraron a Benedetto junto a la artista, quien accedió a tomarse una foto. Tras agradecerle, intercambiaron unas breves palabras antes de que el cronista regresara a su puesto de trabajo.

El regreso también dejó una escena particular. Al advertir que otro periodista realizaba una salida en vivo para su canal, Benedetto aguardó agachado hasta que finalizara la transmisión para evitar cruzarse en el plano.

No es la primera vez que una situación de este tipo lo tiene como protagonista. En 2018, durante la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Liverpool en Kiev, el periodista también se fotografió con Dua Lipa, imagen que con el tiempo se convirtió en uno de los memes más difundidos en redes sociales.

Ahora, su encuentro con Shakira volvió a generar repercusión en internet y sumó otro capítulo a una de las escenas más comentadas de la previa mundialista.