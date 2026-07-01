La eliminación de Selección de Uruguay en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, Marcelo Bielsa rompió el silencio para explicar una de las situaciones que más sorprendió durante la derrota frente a la Selección de España: la salida de Fernando Muslera en el entretiempo.

Tras igualar con Arabia Saudita y Cabo Verde en las dos primeras fechas del Grupo H, la selección uruguaya llegaba obligada a sumar frente a España para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, un remate de Álex Baena, que Muslera no logró contener, terminó convirtiéndose en el único gol del encuentro y dejó a la Celeste al borde de la eliminación.

Al regresar del descanso, el histórico arquero no volvió al campo de juego y fue reemplazado por Sergio Rochet, una decisión que generó sorpresa entre los hinchas y que, hasta ahora, no había sido explicada oficialmente.

Durante una conferencia de prensa, Bielsa reveló que fue el propio Muslera quien solicitó abandonar el partido debido al fuerte impacto emocional que le provocó su error. "Fernando Muslera me dijo que él estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar", explicó el entrenador.

El técnico argentino agregó que el arquero entendía que no estaba en condiciones anímicas para disputar la segunda mitad. "Las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar ese segundo tiempo", señaló Bielsa, destacando que la decisión buscó beneficiar al equipo en un momento decisivo.

El entrenador también aclaró que Muslera había estado con fiebre en la previa del encuentro, aunque remarcó que ese problema de salud ya estaba superado el día del partido. Por ese motivo, aseguró que el arquero llegó al compromiso en condiciones físicas normales y que la sustitución respondió exclusivamente a una cuestión emocional.

Lejos de cuestionar la actitud del futbolista, Bielsa elogió su sinceridad y la calificó como un gesto poco habitual en el fútbol profesional. "Nunca me pasó que un jugador me pidiera ser sustituido. Eso me pareció de una grandeza y generosidad impropia del mundo del fútbol actual", afirmó.

El ingreso de Rochet significó sus únicos 45 minutos en el Mundial 2026. Hasta ese momento había sido el arquero titular durante gran parte del ciclo de Bielsa al frente de Uruguay, aunque en el partido decisivo el entrenador había optado por la experiencia de Muslera, quien finalmente decidió dar un paso al costado tras el golpe anímico sufrido por el error que derivó en el gol de España.