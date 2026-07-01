El entrenador argentino Marcelo Bielsa confirmó este martes su renuncia como director técnico de la Selección de Uruguay tras la temprana eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el técnico aseguró que se trata de una despedida “muy dolorosa” y reconoció que el resultado final del torneo fue una decepción tanto para él como para los hinchas, al considerar que las expectativas eran muy superiores al rendimiento mostrado.

Uruguay finalizó su participación con apenas dos puntos sobre nueve posibles en el Grupo que compartió con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, quedando eliminado en una de las campañas más flojas de su historia reciente en Copas del Mundo.

Autocrítica y balance del ciclo

Bielsa admitió que no puede justificar la posición final alcanzada por su equipo y señaló que la gestión de los recursos disponibles no fue suficiente. Sin embargo, destacó que tanto el cuerpo técnico como los jugadores “hicieron lo máximo posible”.

El entrenador también sostuvo que, desde su perspectiva, los resultados no habrían cambiado aunque hubiera tomado decisiones distintas durante el torneo, y volvió a insistir en que Uruguay mereció sumar más puntos de los que obtuvo.

En ese sentido, defendió su análisis del rendimiento del equipo a partir de las situaciones de gol generadas, afirmando que su selección tuvo superioridad en varias métricas de juego, aunque evitó centrarse en la eficacia o en los errores defensivos.

Relación con el plantel y despedida

Consultado por su vínculo con los futbolistas, Bielsa negó conflictos directos, aunque reconoció que no logró establecer una relación cercana con todo el grupo.

“No los cautivé. No estaban cómodos conmigo”, expresó, al tiempo que aclaró que esa situación no impidió el funcionamiento del equipo durante el proceso.

El técnico también se refirió puntualmente a figuras del plantel como el arquero Fernando Muslera y el mediocampista Federico Valverde, a quienes destacó por su profesionalismo y predisposición durante el Mundial.

Una nueva etapa para Uruguay

Con la salida de Bielsa, la selección uruguaya inicia una etapa de transición. El equipo no tendrá competencias oficiales durante 2027, más allá de los amistosos programados en fechas FIFA, mientras que la designación del nuevo entrenador quedará supeditada a la próxima conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que tendrá elecciones el año próximo.