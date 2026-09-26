En el marco de la fecha homenaje al histórico piloto sanjuanino Henry Martín, el Autódromo Eduardo Copello abrió la agenda deportiva del fin de semana del 25 al 27 de septiembre con una inédita prueba nocturna. El piloto cordobés evaluó el nuevo sistema lumínico y destacó el desafío de acelerar a oscuras en la quebrada de Rivadavia.

La jornada del viernes tuvo un condimento histórico y particular: las pruebas en pista durante la noche para testear la iluminación del circuito, una iniciativa impulsada con el apoyo del Gobierno de San Juan para proyectar futuras competencias nocturnas. Uno de los encargados de saltar a la pista a oscuras fue el piloto Marcelo Ciarrochi, quien valoró la experiencia y el avance de las obras.

"Girar de noche va a quedar en el recuerdo. Son esas cosas particulares que están muy buenas, que no tocan todos los días y tuve el privilegio de ser uno de los que le tocó girar y probar la iluminación", expresó Ciarrochi tras bajarse del auto en una charla con DIARIO HUARPE.

La actividad del deporte motor nacional en la provincia puso primera este viernes por la noche en el emblemático Autódromo El Zonda – Eduardo Copello de Rivadavia, en lo que representa el inicio de un intenso fin de semana deportivo y recreativo pensado para el disfrute de las familias sanjuaninas.

En esta oportunidad, el trazado sanjuanino alberga una fecha especial del TC2000, Top Race y Fiat Competizione, la cual rinde un merecido homenaje al ex campeón sanjuanino Henry Martín.

Respecto a la exigencia técnica que demanda el dibujo de la quebrada de Rivadavia bajo las luces artificiales, el experimentado corredor fue contundente: "Si asusta de día, imaginate de noche. Asusta en el buen sentido; los riesgos acá son altos. Es un circuito muy desafiante donde para ir rápido hay que arriesgar mucho, y ese es un poco el espíritu de nuestro deporte: ir al límite para ser el más rápido".

Aunque reconoció que “falta mucho trabajo y siempre van a quedar detalles por hacer”, Ciarrochi le dio el visto bueno al proyecto: "Celebro las ganas, la iniciativa y el proyecto. Lo que está hecho está bien, creo que van por el buen camino y ojalá podamos disfrutar pronto de una carrera nocturna".

Además de la presencia de las figuras nacionales de las tres categorías, la cita automovilística cuenta con una nutrida representación de pilotos locales que buscarán el triunfo ante su gente, entre los que se destacan Fabián Flaqué, Joaquín Naranjo, Nicolás Peralta, Gabriel Da Rold y Ulises Campillay.

Otro dato relevante, es que se sumaron más pilotos locales a la categoría Fiat Competizione -ya estaban incluidos Peralta, Naranjo y Darold- ahora también correrán Ignacio Villa y Víctor Muratore, quienes habitualmente corren en rally.

Por lo tanto, si se tienen en cuenta a Martin, Flaqué y compañía, serán 8 los pilotos sanjuaninos los que competirán este fin de semana, lo cual será recomendable para los fans fierreros, seguir sus respectivos desempeños a lo largo de ambas jornadas.

Esta competencia del motor encabeza la variada agenda de eventos deportivos y recreativos que se desplegarán en la provincia a lo largo de todo el receso semanal, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre.