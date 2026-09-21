Marcelo Gallardo presentó su primera lista de convocados como entrenador de la Selección de Ecuador y tomó varias decisiones que marcaron el inicio de su ciclo. El técnico argentino citó a 26 futbolistas para la próxima gira por Asia, pero dejó afuera a nombres importantes como Kendry Páez, Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

El debut del exentrenador de River será el jueves 24 de septiembre frente a Corea del Sur. Luego, Ecuador enfrentará a Japón el 1 de octubre por la Copa Kirin y cerrará la gira el 5 de octubre ante Nueva Zelanda o Panamá.

Las principales ausencias

Una de las decisiones que más llamó la atención fue la exclusión de Kendry Páez. El mediocampista, a quien Gallardo había dirigido durante su etapa en River, actualmente suma minutos en el Sub-21 del Chelsea y no fue incluido en la primera convocatoria del nuevo entrenador. TN también señala que su presente futbolístico y distintos episodios fuera de la cancha fueron considerados dentro del contexto de su ausencia.

En el caso de Moisés Caicedo y Piero Hincapié, la situación es diferente. Ambos quedaron fuera por lesiones y continuarán sus respectivos procesos de recuperación en sus clubes. También Joel Ordóñez, otra de las piezas habituales de Ecuador, quedó fuera por una lesión.

A esas bajas se suma Enner Valencia, histórico goleador de La Tri, quien decidió retirarse de la selección después del Mundial 2026. Su salida abrió espacio para una renovación en el ataque.

Las novedades del ciclo

Gallardo mantuvo buena parte de la estructura que disputó el Mundial, pero también incorporó jóvenes para comenzar a observar alternativas. Entre las principales novedades aparece Juan Riquelme Angulo, delantero de 18 años que juega en el Sunderland de Inglaterra.

Además, el entrenador volvió a convocar a jugadores como Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo, mientras que también incluyó a futbolistas con presencia en clubes de Europa y Sudamérica, como Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Gonzalo Plata.

Otro de los nombres destacados es Hernán Galíndez. El arquero de Huracán había anunciado su retiro internacional después del Mundial, pero aceptó regresar al seleccionado y fue incluido en la primera lista de Gallardo.

Con esta convocatoria, el entrenador argentino puso en marcha oficialmente su etapa al frente de Ecuador, con una combinación entre la base que disputó el Mundial y nuevos nombres que buscarán ganarse un lugar en La Tri.