El mercado de entrenadores comenzó a moverse después del Mundial 2026 y Marcelo Gallardo aparece como el principal candidato de Ecuador para asumir como entrenador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) inició la búsqueda de un nuevo técnico luego de la salida de Sebastián Beccacece, quien dejó su cargo tras la eliminación de la Tri ante México en los dieciseisavos de final.

En ese contexto, según informó el periodista César Luis Merlo, Gallardo ya mantuvo una reunión con Francisco Egas, presidente de la FEF. El contacto entre ambas partes comenzó, aunque por el momento no existe un acuerdo y la negociación no sería sencilla de cerrar.

El Muñeco se encuentra nuevamente sin club después de su salida de River y cuenta con una extensa experiencia al frente de equipos de alta exigencia.

La experiencia de Gallardo

Gallardo protagonizó una de las etapas más exitosas de la historia de River, donde conquistó, entre otros títulos, las Copas Libertadores 2015 y 2018 y la Copa Sudamericana 2014, además de diferentes campeonatos locales.

Su última experiencia fuera del club de Núñez fue en Al Ittihad de Arabia Saudita, donde dirigió 33 partidos, con 15 victorias, cuatro empates y 14 derrotas.

Antes de llegar al fútbol saudí, el entrenador argentino había rechazado en 2023 la posibilidad de dirigir al Olympique de Marsella, lo que hubiera significado su primera experiencia al frente de un equipo europeo.

Ecuador busca nuevo proyecto

La FEF quedó en búsqueda de entrenador luego de que Beccacece completara su ciclo al frente de la selección. El argentino había asumido en 2024 y su contrato finalizaba después del Mundial.

Ecuador logró clasificarse a la Copa del Mundo 2026 y avanzar hasta los dieciseisavos de final, por lo que ahora la dirigencia busca un entrenador que pueda darle continuidad al crecimiento del seleccionado.

La llegada de Gallardo implicaría un cambio de perfil importante y, por ahora, el argentino es el principal apuntado.

La negociación recién comienza y no hay un acuerdo cerrado, pero la reunión entre Egas y Gallardo confirmó que el interés existe. Las próximas semanas serán determinantes para saber si el Muñeco vuelve a dirigir y, esta vez, toma el mando de una selección sudamericana.