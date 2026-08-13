El fútbol sudamericano vive horas de definiciones importantes tras la finalización del Mundial 2026. En este escenario, la Federación Ecuatoriana de Fútbol inició gestiones para contratar a Marcelo Gallardo como sucesor de Sebastián Beccacece. El exdirector técnico de River Plate se encuentra actualmente sin equipo y evalúa la posibilidad de tener su primera experiencia al mando de un seleccionado nacional.

Los primeros acercamientos se produjeron de manera formal mediante un encuentro entre el entrenador y Francisco Egas, quien preside el organismo rector del fútbol en ese país. Al respecto, trascendió que "ya hubo reuniones" y que específicamente "ya hubo una reunión" para avanzar en las conversaciones.

No obstante, el mismo reporte aclaró que el proceso se encuentra en etapas preliminares y "no es una negociación que pueda cerrarse rápidamente" debido a la complejidad del acuerdo.

La salida de Beccacece ocurrió luego de que el equipo quedara eliminado frente a México en la instancia de los 16avos de final del último certamen mundialista. Aquel ciclo, que comenzó en 2024, concluyó al expirar el vínculo contractual. Ahora, la dirigencia busca un cambio de perfil para potenciar el crecimiento de una plantilla que logró la clasificación y el paso a la fase de eliminación directa.

Gallardo cuenta con un historial de alta exigencia, destacando su etapa en Núñez donde obtuvo trofeos internacionales como las Copas Libertadores de 2015 y 2018, además de la Copa Sudamericana 2014.

Su experiencia más reciente fue en el Al Ittihad de Arabia Saudita, club donde dirigió 33 encuentros con un registro de 15 triunfos, cuatro empates y 14 caídas. Previamente, el técnico había declinado una oferta del Olympique de Marsella en 2023, postergando su debut en el fútbol europeo. El interés de la Tri representa un nuevo desafío para el profesional argentino en el continente.