Marcelo Gallardo terminó su primera gira como entrenador de la selección de Ecuador sin conseguir una victoria. La Tri empató 1-1 con Panamá y volvió a perder por penales, esta vez por 7-6, en el cierre de su participación en la Copa Kirin, disputada en Japón.

El resultado se suma a las dos presentaciones anteriores del ciclo del Muñeco. En su debut, Ecuador cayó 3-0 frente a Corea del Sur, mientras que después empató con Japón y perdió por penales.

Así, Gallardo cerró sus primeros tres partidos con una derrota en los 90 minutos y dos empates que terminaron en caídas desde los doce pasos. Además, Ecuador convirtió apenas un gol durante toda la gira.

Panamá golpeó primero y Ecuador reaccionó

Panamá se puso en ventaja a los 38 minutos gracias a Josué Vergara. Ecuador había tenido dificultades para generar peligro durante la primera parte y se fue al descanso en desventaja.

Gallardo movió el equipo durante el entretiempo y realizó varios cambios. La reacción fue inmediata: Ecuador adelantó sus líneas, tuvo mayor protagonismo y comenzó a generar situaciones.

A los 58 minutos, Juan Riquelme Angulo marcó el empate después de una buena jugada colectiva y consiguió su primer gol con la selección ecuatoriana.

El conjunto dirigido por Gallardo tuvo oportunidades para quedarse con el partido, pero no logró volver a convertir. En el segundo tiempo terminó con nueve remates, cinco de ellos al arco.

Otra definición desde los doce pasos

El empate obligó a definir el partido por penales. Después de una extensa tanda, Panamá terminó imponiéndose 7-6.

Enner Valencia falló uno de los remates para Ecuador y, tras mantenerse igualada la serie, Daivis Murillo convirtió para Panamá. Luego, Angulo, justamente el autor del empate durante el partido, no pudo convertir el penal decisivo.

De esta manera, Ecuador terminó en el cuarto y último puesto de la Copa Kirin.

Gallardo rescató señales positivas

A pesar de cerrar la gira sin triunfos, Gallardo aseguró que se va conforme con algunos aspectos del funcionamiento de su equipo.

“Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta selección”, sostuvo el entrenador después del partido.

También destacó la actitud de sus futbolistas: “Me gusta que a este equipo no le guste perder. Me gusta esa mentalidad”.

Sin embargo, reconoció uno de los principales problemas que deberá resolver: “Faltó consistencia en ataque”.

Gallardo también dejó claro qué identidad pretende construir en Ecuador. “La idea es siempre la misma, que el equipo tenga protagonismo”, explicó, y remarcó que no le alcanza con que sus jugadores compitan, sino que pretende que lo hagan “para ganar”.

El entrenador argentino tendrá ahora varios meses para trabajar antes de las próximas competencias oficiales y espera recuperar a algunas de las figuras que estuvieron ausentes en esta gira por distintas lesiones. Entre ellas aparecen Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez.