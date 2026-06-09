El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de anteojos a más de 600 niños y adolescentes en un acto realizado en el Estadio Aldo Cantoni, en la ciudad de San Juan. La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, junto a familias beneficiarias del programa.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y la intendenta de la Capital, Susana Laciar, quienes destacaron el impacto de este tipo de políticas públicas en la comunidad.

Los anteojos fueron entregados en el marco del programa nacional “Ver para Ser Libres”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano. Los beneficiarios accedieron a los lentes a través de un operativo previo realizado en el CIC del barrio Manantiales, donde en una primera etapa se concretaron entregas inmediatas, mientras que esta instancia en el estadio permitió completar la distribución.

Durante su discurso, Orrego resaltó la importancia de este tipo de acciones y afirmó que “nos motiva poner en marcha políticas públicas que resuelven los problemas de la gente”. En ese sentido, remarcó que el acceso a anteojos puede generar un cambio significativo en la vida de los niños, especialmente en su proceso de aprendizaje.

“Los anteojos son insumos que nos cambian la vida, especialmente si un pequeño puede aprender bien, porque eso lo llevará a resolver mejor los problemas de su vida”, expresó el gobernador ante los presentes.

En el cierre del acto, el mandatario pidió un reconocimiento para quienes hicieron posible la iniciativa y también para las familias beneficiarias, destacando el trabajo conjunto para construir “un San Juan más inclusivo y con un mejor porvenir”.

Tras las palabras oficiales, las autoridades procedieron a la entrega de los anteojos, completando así una campaña que busca garantizar igualdad de oportunidades y acceso a la salud visual para niños y adolescentes de la provincia.