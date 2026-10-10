Más de 150 artesanos y emprendedores de San Juan participaron de la Expo Mamá, una feria organizada en el Parque Belgrano para impulsar las ventas en la previa del Día de la Madre. El gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, recorrió los puestos este viernes y dialogó con los productores sobre sus productos y formas de comercialización.

La actividad fue impulsada por la Dirección de Economía Social y reunió a trabajadores inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores. La propuesta buscó generar un espacio para exhibir y vender productos locales, promover el compre sanjuanino y fortalecer los ingresos de las familias que desarrollan actividades independientes.

Emprendedores de diez departamentos

La feria convocó a productores de Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, Santa Lucía, San Martín, Ullum, Iglesia y Albardón. De esta manera, la iniciativa reunió propuestas de distintos puntos de la provincia en un mismo espacio de comercialización.

Durante la recorrida, las autoridades visitaron los stands y conocieron los procesos de elaboración, las características de los productos y las modalidades de venta de los emprendedores.

Más de 20 rubros y productos para regalar

La Expo Mamá ofreció una amplia variedad de opciones para quienes buscaban regalos y productos artesanales para el Día de la Madre. Entre los rubros presentes hubo cerámica, marroquinería, cosmética natural, textiles, orfebrería y gastronomía tradicional, además de alimentos sin TACC.

La diversidad de propuestas permitió mostrar tanto productos de elaboración artesanal como emprendimientos vinculados a la producción gastronómica y a distintos oficios.

El objetivo de impulsar el compre local

La iniciativa forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la economía social y ampliar las oportunidades de comercialización para los pequeños productores. Estos espacios permiten que los emprendedores acerquen sus productos directamente al público y den a conocer sus marcas.

Desde la organización destacaron la calidad y originalidad de la producción sanjuanina y señalaron que este tipo de encuentros busca acompañar el crecimiento de los emprendimientos, generar oportunidades de trabajo y contribuir a mejorar los ingresos de las familias.

La Expo Mamá se desarrolló en una fecha clave para el comercio, con la expectativa de aprovechar las compras previas al Día de la Madre y fortalecer el vínculo entre los productores locales y los consumidores.