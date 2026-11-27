El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este viernes 27 de noviembre de la décima edición del Sanjuanino Solidario 2026, el certamen organizado por GRUPO HUARPE que reconoce y acompaña a personas y organizaciones que trabajan por quienes más lo necesitan. Durante la jornada, el mandatario destacó la continuidad de la iniciativa, valoró el compromiso de los diez proyectos finalistas y dejó una definición sobre lo que significa ser solidario.

"Me ha tocado en reiteradas oportunidades venir y acompañar esta iniciativa que desarrolla el GRUPO HUARPE. He tenido la oportunidad también de poder manifestarme de una u otra manera porque me ha tocado batallar en otras oportunidades. Así que, para mí, es un verdadero gusto poder compartir esta jornada y, por supuesto, con los diez proyectos que hoy van a estar en votación", expresó Orrego.

En ese marco, el gobernador fue consultado sobre qué significa para él ser solidario. Su respuesta estuvo vinculada directamente con la ayuda desinteresada y la posibilidad de acompañar a quienes atraviesan distintas necesidades. "Ser solidario significa ser altruista, es decir, ayudar desinteresadamente a otra persona que lo precisa, que lo necesita", sostuvo.

Además, Orrego consideró que las diez iniciativas que llegaron a la instancia final representan un ejemplo para la sociedad y permiten poner en valor el compromiso de quienes dedican parte de su tiempo a trabajar por otras personas. En ese sentido, señaló que estas experiencias también sirven para motivar a la comunidad sanjuanina.

"Estos diez proyectos nos motivan a todos los sanjuaninos, porque los sanjuaninos llevamos en el ADN esa impronta de ser solidarios con otra persona, con un grupo de personas", manifestó el mandatario.

Finalmente, el mandatario remarcó la importancia de preservar ese compromiso colectivo y sostuvo que la solidaridad es un valor que no debe perderse. "Son estas cosas que nunca hay que perder", concluyó.

La décima edición del Sanjuanino Solidario vuelve a poner en el centro de la escena a diez historias de compromiso social de San Juan. Detrás de cada proyecto hay personas que, desde distintos espacios, trabajan diariamente para mejorar la realidad de otros y construir una comunidad más solidaria.