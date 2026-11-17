Marcelo Tinelli sorprendió al mundo del espectáculo al oficializar su relación sentimental con Agata Lescano, dejando atrás de manera definitiva su vínculo con Milett Figueroa. Tras varios meses marcados por rumores y idas y vueltas mediáticas, el famoso presentador decidió terminar con el misterio y mostrarse en público junto a la mujer que logró conquistar su corazón en esta nueva etapa de su vida.

La confirmación de este noviazgo se produjo luego de un encuentro social que rápidamente llamó la atención de la prensa. Durante el domingo pasado, Marcelo Tinelli asistió a un almuerzo grupal con amistades y acudió acompañado por Agata Lescano, blanqueando ante todos un romance que venía sonando con fuerza en los pasillos de la televisión desde hace algunas semanas.

La periodista Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, fue la encargada de obtener el testimonio directo del empresario televisivo sobre este presente amoroso. Al ser consultado por los detalles de la relación, el conductor se mostró entusiasmado y expresó: "Me dijo que está muy bien, que ella es una divina", ratificando el gran momento personal que atraviesa junto a su flamante compañera.

Agata Lescano tiene 37 años y desarrolla su carrera profesional como fisicoculturista y entrenadora personal. El flechazo entre ambos nació justamente en el gimnasio al que Marcelo Tinelli asiste de manera habitual, donde el trato diario entre rutinas de ejercicios y charlas cotidianas fue transformando una simple relación laboral en un vínculo romántico que hoy sale a la luz.

Más allá de su dedicación al mundo del entrenamiento físico, Agata Lescano posee un perfil artístico vinculado a la música, ya que toca la guitarra y comparte videos de esa pasión en sus redes sociales como cable a tierra. Además, es madre de un niño de 12 años y, según comentan personas allegadas al conductor, ya construyó un excelente vínculo con Lorenzo, el hijo menor del animador.

Con esta apuesta sentimental, Marcelo Tinelli cierra finalmente el capítulo que vivió junto a Milett Figueroa, con quien mantuvo un noviazgo de tres años lleno de crisis y reconciliaciones. A pesar de que en agosto de este año se habían mostrado juntos alimentando rumores de regreso, el presente del conductor tiene como única protagonista a Agata Lescano.