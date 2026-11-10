Marcelo Tinelli contó el infierno que volvió por culpa de su hija Juana

Marcelo Tinelli abrió su corazón para repasar los momentos más duros que atravesó junto a su hija Juanita Tinelli, tras el fuerte distanciamiento que también afectó el vínculo con Micaela Tinelli y Candelaria Tinelli. "Es el conflicto más difícil que un padre puede atravesar. No se lo deseo a nadie", confesó el conductor al recordar la tensión provocada por denuncias de amenazas archivadas. Hoy la tormenta quedó atrás y la armonía regresó al hogar: "Juana está viviendo conmigo, está todo muy bien".

Este mandato de presencia constante surge de las huellas que le dejó su infancia en Bolívar junto a su padre Dino Hugo Tinelli y su madre María Esther Domeño. "Fui llenando huecos y silencios a lo largo de la vida porque tuve algunos faltantes justamente en eso", explicó el animador sobre su vocación paternal. La serenidad actual también incluye a su expareja Paula Robles, con quien logró recomponer el diálogo para priorizar el bienestar de sus hijos en común.

El líder televisivo valora mantener la unión en una estructura compuesta por cinco hijos y tres madres, sumando a Soledad Aquino y Guillermina Valdés en el esquema. Respecto a la modelo bahiense, destacó su rol diario afirmando que "uno se puede separar como pareja, lo que no puede separarse es como papás". Incluso rescató su sugerencia para incorporar al pequeño Lorenzo Tinelli en transmisiones deportivas durante el último Mundial.

Con la mirada puesta en el futuro y disfrutando su labor al frente del streaming Dale Match, el presentador no oculta sus ganas de agrandar la familia. "Sí, pero no me toca", respondió entre risas al ser consultado sobre la posibilidad de ser abuelo próximamente. "Ojalá mis hijos lean esto y en algún momento me digan: 'Papá, acá tengo una linda noticia'", concluyó con ilusión.