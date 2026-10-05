Marcelo Tinelli empatizó con Alejandro Stoessel y comparó a Juanita con Tini

En medio de la fuerte tensión familiar, Marcelo Tinelli habló públicamente sobre Alejandro Stoessel y Tini Stoessel para expresar su postura frente al conflicto entre el productor y la cantante. Durante una entrevista periodística, el conductor argentino relacionó los cruces de la joven artista con las dificultades que experimentó en la crianza de su hija Juana Tinelli.

La relación entre el presentador y la familia de la estrella pop arrastra una historia laboral compleja de varios años. Los antiguos desacuerdos con el productor derivaron en fuertes cruces públicos e incluso en un tema musical que la cantante le dedicó en su momento. Pese al impacto mediático, el empresario prefirió no confrontar y se mostró comprensivo con la situación.

El conductor admitió su sorpresa por las repercusiones del tema musical, pero marcó su interés por priorizar la paz del entorno. "Yo la verdad que de parte mía tengo la mejor con Ale. Hemos pasado momentos difíciles también con Juani y no le deseo a ningún papá tener diferencias con sus hijos, no está bueno", declaró para desactivar cualquier enfrentamiento.

Sobre el malestar que generó la composición en sus hijas, quienes mantienen un vínculo cercano con la intérprete, el animador explicó su decisión de no comunicarse para pedir explicaciones. "No pensé en llamarla por la canción que me hizo, lo habrá expresado porque es lo que puede haber entendido o lo que le pudieron haber dicho en el ámbito familiar", señaló.

Para cerrar el tema, el presentador reveló que sus hijos mantuvieron conversaciones recientes con la artista, donde ella habría tomado la decisión de no interpretar más esa canción en sus shows. El conductor concluyó su mensaje deseando la reconciliación definitiva entre el productor y la cantante.