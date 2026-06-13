Marcelo Tinelli habló sobre la denuncia de violencia que involucra a su hija

La situación personal de Juana Tinelli generó una fuerte repercusión mediática tras conocerse una denuncia por presunta violencia de género. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 12 en un boliche ubicado en la zona de Costanera. Según los datos trascendidos, la joven habría mantenido una discusión con su expareja, Bautista Cuiña, lo que motivó que el personal del establecimiento diera aviso a las autoridades correspondientes.

A pesar de que la hija del conductor no habría manifestado inicialmente la intención de realizar una denuncia, los responsables del local nocturno realizaron la presentación formal ante las autoridades. Actualmente, la Justicia avanza con la investigación del caso y ya solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad y diversos testimonios para esclarecer lo sucedido en el lugar.

Marcelo Tinelli, quien se encuentra en Estados Unidos por la cobertura del Mundial, se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación. En un primer contacto con el periodista Luis Bremer, el conductor manifestó su incertidumbre al expresar que "Me acabo de enterar de lo mismo, la estoy llamando a Juani y no la encuentro. Si llego a saber algo te aviso en el momento" sobre la falta de comunicación inicial con su hija.

La preocupación se extendió a Paula Robles, quien tampoco lograba localizar a la joven durante las primeras horas de la mañana del viernes. Finalmente, cerca de las 11 de la mañana, el presentador logró establecer el vínculo telefónico y llevó calma a su entorno familiar. En un mensaje enviado a la periodista Paula Varela, el animador confirmó el bienestar de su hija al señalar que "Recién me contesta Juana, me quedo más tranquilo. Me dijo que está bien" tras las horas de tensión vividas.