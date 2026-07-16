Marcelo Tinelli invitó a un famoso a boxear: "No me dura ni medio round”

La histórica rivalidad entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini sumó un nuevo capítulo inesperado. El conductor de 66 años desafió públicamente a su par de 62 años a subirse a un cuadrilátero para boxear, una propuesta que llamó la atención de todo el arco mediático. Este enfrentamiento personal y profesional, que se remonta a principios de la década de 1990, dio un giro particular a partir de las declaraciones del empresario en su propio show emitido por Infobae.

Durante una charla con Lucas Rodríguez, el impulsor de Parense de Manos, el evento de boxeo entre celebridades que genera una gran repercusión a nivel global, el presentador de televisión reveló el origen de su idea. Marcelo Tinelli confesó que "Mis hijos me quieren ver pelear con Mario" y luego añadió con tono desafiante que "Yo siento que no me dura ni medio round".

El ofrecimiento adquirió mayor trascendencia debido a que el entrevistador es una de las figuras principales de Vorterix, la plataforma de streaming que tiene a Mario Pergolini como uno de sus propietarios.

A pesar de mostrarse muy confiado, el animador también reconoció que el cruce podría depararle sorpresas. Al ser advertido por otro de los integrantes del ciclo Paren la mano sobre el hecho de que el conductor de Otro Día Perdido practica karate, Marcelo Tinelli bromeó diciendo que "Por ahí él me emboca una piña en el primero y quedo tirado como un pelot...".

La repercusión de la propuesta fue inmediata. El medio Primicias Ya buscó la palabra del exconductor de Caiga Quien Caiga a la salida de los estudios de su programa de streaming Otro Día Perdido.

Sin embargo, Mario Pergolini se mostró totalmente indiferente ante la consulta. Al momento del abordaje periodístico, el empresario ya se encontraba subido a su motocicleta y con el casco colocado, por lo que no fue posible determinar si llegó a enterarse de la provocación antes de retirarse del lugar.