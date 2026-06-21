Marcelo Tinelli le soltó la mano a su hija Juana tras las "falsas denuncias"

Juana Tinelli se encuentra en medio de una situación compleja tras conocerse que habría denunciado a su expareja, Bautista Cuiña, por violencia de género. El incidente se habría producido el pasado 12 de junio en la zona de la Costanera y requirió de la presencia policial.

Frente a las versiones que circularon, la modelo utilizó sus redes sociales para defenderse y manifestar su apoyo a Paula Robles. En este contexto, Soledad Aquino opinó sobre el presente de la joven y declaró que "Pobre, está sin rumbo", frase que generó repercusiones inmediatas.

Por su parte, Marcelo Tinelli mantiene una actividad constante en sus perfiles desde Estados Unidos, donde realiza la cobertura del Mundial. El conductor optó por no referirse públicamente a los hechos que afectan a su hija y prefirió compartir registros de su labor profesional.

En una de sus publicaciones recientes expresó "Noche de festejo por el éxito de Infobae" junto a una fotografía donde aparece cenando con un grupo de personas y su hija Micaela. Esta determinación de guardar silencio sobre el conflicto familiar despertó diversas opiniones entre quienes siguen el día a día de la familia.

La actitud del animador es analizada por diversos usuarios que cuestionan si se trata de un intento por preservar la intimidad o un distanciamiento afectivo. Mientras tanto, la investigación judicial sobre lo ocurrido en el boliche sigue su curso sin nuevas declaraciones oficiales de los protagonistas. La joven continúa enfocada en su descargo digital mientras el entorno familiar directo evita profundizar en los detalles ante la prensa.