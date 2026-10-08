Marcelo Tinelli "metió mano negra" y fue acusado de censurar a una famosa

Pampito decidió revelar en vivo la tensión con Mimi Alvarado luego de que la mediática faltara por cuarta vez a Puro Show por la pantalla de El Trece. El periodista Sebastián Perelló Aciar expuso su enfado tras las reiteradas cancelaciones y deslizó una contundente teoría que salpica de lleno al conductor Marcelo Tinelli.

Durante la transmisión, el panelista detalló que la exparticipante del Bailando argumentó un dolor de garganta para ausentarse a último momento. Según explicó el comunicador, la invitada ya se había bajado anteriormente de tres móviles en vivo y en esta oportunidad aceptó ir al piso pero volvió a cancelar la visita.

Frente a esta situación recurrente, el periodista insinuó la existencia de un boicot detrás de las ausencias. "No es la primera vez que lo pienso, para mi Marcelo Tinelli no la deja venir a este programa, porque nos dice que sí y a último momento aparece una mano negra que la baja", disparó al aire.

La sospecha del integrante del ciclo no es casual, ya que tiempo atrás mantuvo un duro enfrentamiento con la figura de la televisión. Aquel conflicto surgió cuando el panelista afirmó que el noviazgo con Milett Figueroa estaba terminado y que la modelo peruana continuaba en Argentina únicamente por compromisos contractuales del reality.

A raíz de ese cruce mediático, la relación entre ambos quedó sumamente quebrada. Ahora, tras una nueva baja en la nómina de invitados del programa diario, el periodista volvió a reflotar el enfrentamiento al insinuar que el famoso presentador interviene de manera directa para perjudicar la producción del canal.