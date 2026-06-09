Marcelo Tinelli reveló la verdad de su pelea con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli volvió a estar en el centro de la escena mediática por su vínculo con Milett Figueroa. Mientras se preparaba en el aeropuerto para emprender su viaje hacia Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026, el conductor fue abordado por un cronista de Primicias Ya.

Allí fue consultado por los recientes comentarios de la modelo peruana sobre el final de la relación ocurrida en abril. Sin intenciones de profundizar, el animador fue directo y manifestó "¿Esa es la nota? No, me voy al Mundial. No quiero hablar de mi vida privada".

Ante la insistencia del periodista sobre los dichos negativos de la modelo, Tinelli respondió irónicamente "¿En serio? Qué increíble, gracias por recordarme todo eso". Tras la difusión de la entrevista bajo títulos que mencionaban un estado de furia, el conductor decidió realizar una aclaración pública.

A través de sus redes, expresó "¿Furia? No, nada que ver. Me tomaron por sorpresa por emprender el viaje al Mundial. De mi parte tengo la mejor con ella y le deseo lo mejor". Con estas palabras, buscó finalizar las especulaciones sobre un conflicto abierto y posibles resentimientos.

Desde la ruptura, Figueroa deslizó críticas sobre deslealtades y falta de transparencia, lo que alimentó versiones de enfrentamiento. Por otro lado, Tinelli había asegurado tiempo atrás que ella lo bloqueó en diversos canales de comunicación por motivos desconocidos.

Actualmente, el conductor prefiere no reavivar polémicas sentimentales y concentrarse en sus compromisos laborales. Su mensaje reciente contradice los rumores de enojo y vuelve a poner el foco en una separación que, meses después, continúa generando repercusiones.