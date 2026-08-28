Marcelo Tinelli decidió romper el silencio sobre uno de los rumores más insólitos y persistentes que circularon sobre su vida privada. Después de más de 15 años de versiones, el conductor habló sobre la famosa historia del desodorante, negó que haya ocurrido y contó que hasta sus propios hijos hacían bromas sobre el tema.

Durante su participación en Nadie Dice Nada, el ciclo de streaming de Luzu TV, Tinelli fue consultado sobre aquella versión que aseguraba que había sido internado de urgencia en una clínica luego de un supuesto accidente íntimo con un desodorante.

El histórico conductor de VideoMatch y Bailando por un Sueño fue contundente y aseguró que nunca ocurrió. Además, sostuvo que la historia había sido impulsada por periodistas y que incluso llegó a aparecer publicada en un libro.

“Comprar eso es una pelotud... que dijeron dos periodistas muy conocidos. Se tomaron el tiempo de hasta escribir un libro”, expresó Tinelli.

Lejos de iniciar acciones legales en aquel momento, contó que optó por tomarse el rumor con humor pese a la enorme repercusión que había alcanzado.

“En ese momento hasta me lo tomé como algo gracioso. Hasta mis hijos me jodían con eso, me boludeaban”, recordó.

Tinelli explicó que frente a una versión de esas características tenía dos posibilidades: recurrir a la Justicia o intentar quitarle importancia. Finalmente eligió la segunda alternativa y dejó que el rumor circulara.

La aclaración sobre la clínica

Otro de los elementos que formó parte de la historia durante años fue la supuesta internación en una conocida clínica. Tinelli también desmintió esa versión y remarcó que continuó asistiendo al establecimiento junto con integrantes de su familia.

El conductor también recordó que, en aquella época, circularon otros rumores vinculados con su intimidad y su orientación sexual. Según planteó, se trataba de un contexto social diferente, en el que determinadas versiones eran utilizadas para cuestionar públicamente a figuras del espectáculo.

Tras años de especulaciones, bromas y versiones que se multiplicaron primero de boca en boca y luego a través de internet y las redes sociales, Tinelli decidió referirse directamente al tema y aseguró que el famoso episodio nunca existió.