Marcelo Tinelli se reconcilió con una de sus ex: quién es

Los rumores sobre el presente sentimental entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa cobraron un nuevo impulso tras un gesto público en el entorno digital. El conductor, quien recientemente desempeñó tareas para Infobae cubriendo el Mundial 2026 en Estados Unidos, sorprendió a sus seguidores con una reacción directa hacia la modelo peruana.

El vínculo entre ambos había entrado en una fase de distanciamiento en abril, momento en que confirmaron su separación. Durante ese periodo, Tinelli mantuvo un breve romance con Rossana Almeyda, pero las señales de un posible acercamiento con Figueroa comenzaron a ser recurrentes en los últimos días. La primera evidencia del cambio de clima fue cuando decidieron volver a seguirse en sus perfiles oficiales, lo que habilitó un intercambio de interacciones constantes.

La situación se volvió más evidente con motivo de las celebraciones por las Fiestas Patrias de Perú. Milett Figueroa publicó una serie de fotografías alusivas a la fecha patria y recibió un mensaje que encendió las alarmas de reconciliación. Marcelo Tinelli no dudó en expresar públicamente "Muy muy diosa, mi vida. Felices fiestas para mi amado Perú" en la publicación de la modelo.

Esta interacción, cargada de una terminología afectuosa, fue interpretada por gran parte de su audiencia como el paso previo a la confirmación de una segunda oportunidad para la pareja.

Aunque este intercambio generó una fuerte repercusión mediática, por el momento ninguno de los dos protagonistas realizó comentarios públicos para definir formalmente su situación actual. El acercamiento digital alimenta la ilusión de quienes siguieron de cerca su historia desde el inicio.