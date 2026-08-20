Marcelo Weigandt dejará Boca y continuará su carrera en Liga Deportiva Universitaria de Quito. El lateral derecho llegó a un acuerdo para marcharse a préstamo al fútbol ecuatoriano luego de quedar fuera de la consideración de Rodolfo Arruabarrena y pasar cerca de dos meses entrenándose separado del plantel.

La operación contempla una condición que podría convertir la salida en definitiva. Liga de Quito tendrá la obligación de comprar el pase de Weigandt si el futbolista alcanza los 20 partidos durante su préstamo. Por el momento, no trascendió el monto fijado para concretar esa transferencia.

El Chelo había regresado a Boca a comienzos de 2026 luego de su paso por Inter Miami, donde tuvo continuidad y compartió plantel con Lionel Messi. En su regreso al Xeneize comenzó compitiendo por el lateral derecho con Juan Barinaga y terminó ganando terreno sobre el cierre del ciclo de Claudio Úbeda.

Sin embargo, su situación cambió con la llegada de Arruabarrena. El Vasco le comunicó que no sería tenido en cuenta para el segundo semestre y desde entonces el defensor se entrenaba a contraturno mientras buscaba un nuevo destino.

Liga de Quito apareció como la posibilidad más concreta y finalmente avanzó hasta alcanzar un acuerdo. De esta manera, Weigandt tendrá una nueva experiencia fuera del fútbol argentino después de sus anteriores préstamos a Gimnasia y a Inter Miami.

El lateral surgió de las divisiones inferiores de Boca y debutó en Primera en 2019. Desde entonces disputó 88 partidos con la camiseta azul y oro, aunque nunca consiguió consolidarse definitivamente como titular.

La salida también modifica el panorama de Boca en el lateral derecho. Con Weigandt afuera y Barinaga también cerca de marcharse, Arruabarrena cuenta para ese sector con Dylan Gorosito y Leandro Lozano, quien llegó procedente de Argentinos Juniors.

Si Weigandt alcanza los 20 encuentros establecidos en el acuerdo y Liga de Quito ejecuta la compra obligatoria, su etapa como jugador de Boca podría haber llegado definitivamente a su fin.