Una nueva movilización contra el endeudamiento familiar se realizará este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. La marcha tendrá como destino el Ministerio de Economía y reunirá a organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores autoconvocados.

La concentración comenzará a las 14 en Paseo Colón e Independencia. Desde ese punto, los manifestantes se trasladarán hasta el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, donde tienen previsto realizar el reclamo alrededor de las 14:30.

La convocatoria reúne a la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos sociales y territoriales, el colectivo Ni Una Menos y el espacio Endeudadxs Organizadxs.

El reclamo está centrado en las dificultades que enfrentan las familias que recurren a créditos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otras herramientas de financiamiento para afrontar gastos cotidianos como alquiler, alimentos y servicios.

Según los organizadores, alrededor de 20 millones de personas están afectadas por el endeudamiento y cerca de 6 millones atraviesan una situación de morosidad avanzada. Los sectores convocantes atribuyen el deterioro al impacto de la caída de los ingresos, el menor consumo y las tasas de interés.

El aumento de la morosidad

La deuda en mora de las familias alcanzó en junio el 17,5% del total, de acuerdo con datos del Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, un nivel que también fue registrado por informes de la Universidad Austral y la consultora EcoGo.

El porcentaje representa un fuerte incremento respecto de diciembre de 2024, cuando la mora representaba el 3,6% del crédito. Un año después había trepado al 12,6%.

En junio, la morosidad de las familias llegó a $15.800 millones. De ese monto, unos $5.600 millones fueron considerados “irrecuperables” por el Banco Central debido a atrasos superiores a 365 días.

Además, más del 40% de las deudas en mora acumula entre seis y doce meses de atraso, mientras que el 24% restante registra incumplimientos de entre uno y tres meses.