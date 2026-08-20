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Marcha de los endeudados: horario y lugar de la movilización hacia el Ministerio de Economía
POR REDACCIÓN
Una nueva movilización contra el endeudamiento familiar se realizará este jueves en la Ciudad de Buenos Aires. La marcha tendrá como destino el Ministerio de Economía y reunirá a organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores autoconvocados.
La concentración comenzará a las 14 en Paseo Colón e Independencia. Desde ese punto, los manifestantes se trasladarán hasta el Ministerio de Economía, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, donde tienen previsto realizar el reclamo alrededor de las 14:30.
La convocatoria reúne a la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos sociales y territoriales, el colectivo Ni Una Menos y el espacio Endeudadxs Organizadxs.
El reclamo está centrado en las dificultades que enfrentan las familias que recurren a créditos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otras herramientas de financiamiento para afrontar gastos cotidianos como alquiler, alimentos y servicios.
Según los organizadores, alrededor de 20 millones de personas están afectadas por el endeudamiento y cerca de 6 millones atraviesan una situación de morosidad avanzada. Los sectores convocantes atribuyen el deterioro al impacto de la caída de los ingresos, el menor consumo y las tasas de interés.
El aumento de la morosidad
La deuda en mora de las familias alcanzó en junio el 17,5% del total, de acuerdo con datos del Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, un nivel que también fue registrado por informes de la Universidad Austral y la consultora EcoGo.
El porcentaje representa un fuerte incremento respecto de diciembre de 2024, cuando la mora representaba el 3,6% del crédito. Un año después había trepado al 12,6%.
En junio, la morosidad de las familias llegó a $15.800 millones. De ese monto, unos $5.600 millones fueron considerados “irrecuperables” por el Banco Central debido a atrasos superiores a 365 días.
Además, más del 40% de las deudas en mora acumula entre seis y doce meses de atraso, mientras que el 24% restante registra incumplimientos de entre uno y tres meses.