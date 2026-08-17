Cada vez que suenan los primeros acordes de la Marcha de San Lorenzo, aparece una de las escenas más recordadas de la historia argentina: el combate librado el 3 de febrero de 1813, cuando las tropas del entonces coronel José de San Martín enfrentaron a las fuerzas realistas en las inmediaciones del Convento de San Carlos, en San Lorenzo, Santa Fe.

Sin embargo, la canción que convirtió aquel episodio en una de las piezas patrióticas más reconocidas del país no nació durante la campaña independentista, sino casi 90 años después. La música fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva, mientras que la letra fue escrita en 1907 por el docente y poeta mendocino Carlos Javier Benielli.

La composición musical tuvo su primera presentación pública oficial el 30 de octubre de 1902, durante los actos realizados en Santa Fe por la inauguración de un monumento dedicado al general San Martín. La obra fue interpretada por bandas militares y, para entonces, todavía no contaba con la letra que actualmente la caracteriza.

El combate que inspiró la marcha

El episodio histórico que dio origen a la obra ocurrió el 3 de febrero de 1813, cuando el Regimiento de Granaderos a Caballo, creado y conducido por San Martín, enfrentó a tropas realistas que habían desembarcado en las cercanías de San Lorenzo.

El combate fue breve, pero tuvo una enorme importancia simbólica y militar. Fue el bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo y constituyó, además, el único combate que San Martín condujo personalmente en territorio de las actuales fronteras argentinas.

Durante la acción, el caballo de San Martín cayó y el coronel quedó atrapado debajo del animal. En ese momento intervino el soldado Juan Bautista Cabral, cuya actuación permitió que el jefe de los Granaderos pudiera liberarse. Cabral murió como consecuencia de las heridas recibidas y posteriormente quedó incorporado a la memoria nacional como una de las figuras heroicas del combate.

La letra escrita por Benielli tomó precisamente ese episodio como uno de sus principales ejes narrativos y convirtió a Cabral en uno de los protagonistas centrales de la marcha.

Cayetano Silva y el origen de la música

Cayetano Alberto Silva fue músico, compositor y director de bandas. Nació en Uruguay y se radicó posteriormente en Argentina, donde desarrolló buena parte de su carrera.

En 1901, mientras se encontraba radicado en Venado Tuerto, Santa Fe, terminó la composición que posteriormente sería conocida como Marcha de San Lorenzo. Silva hizo llegar la partitura al entonces ministro de Guerra, Pablo Riccheri, quien quedó impresionado por la obra.

La composición fue inicialmente concebida como un homenaje a Riccheri. Sin embargo, el propio ministro habría preferido que no llevara su nombre y Silva terminó optando por “San Lorenzo”, en referencia al escenario del combate que protagonizó San Martín y también al vínculo de Riccheri con esa localidad.

La letra llegó seis años después

La música permaneció inicialmente sin letra. Recién en 1907, Silva le mostró la composición a su amigo Carlos Javier Benielli, docente y poeta nacido en Mendoza.

Benielli escribió los versos que terminarían de darle identidad a la obra. La letra relata el avance de los granaderos, el enfrentamiento con las tropas realistas y el sacrificio de Cabral, transformando el episodio militar en una narración poética que posteriormente se incorporaría con fuerza a los actos escolares y ceremonias oficiales.

La combinación entre la música de Silva y los versos de Benielli convirtió a la obra en una de las marchas patrióticas más conocidas de Argentina.

Una marcha que trascendió las fronteras

Con el paso de las décadas, la Marcha de San Lorenzo dejó de ser únicamente una composición vinculada a la historia militar argentina y pasó a formar parte del repertorio de bandas militares de distintos países.

La pieza fue interpretada, entre otros acontecimientos, durante ceremonias vinculadas a la monarquía británica y también llegó a ser incorporada al repertorio de bandas militares extranjeras. Su difusión internacional contribuyó a convertirla en una de las composiciones argentinas de carácter militar más reconocidas.

En Argentina, la marcha quedó especialmente asociada a los actos oficiales, los homenajes a San Martín y las ceremonias protagonizadas por el Regimiento de Granaderos a Caballo, la unidad militar creada por el Libertador.

De un combate de 1813 a un símbolo nacional

La historia de la Marcha de San Lorenzo permite separar dos momentos históricos diferentes: el combate de 1813, protagonizado por San Martín y sus granaderos, y la creación de la marcha entre 1901 y 1907, casi un siglo después.

La obra de Silva y Benielli convirtió aquel enfrentamiento en una pieza musical que ayudó a mantener vigente la memoria de San Martín, sus granaderos y Juan Bautista Cabral.

Por eso, cada vez que la Marcha de San Lorenzo vuelve a sonar, no solo se recuerda una composición musical: también se recupera la memoria de uno de los primeros episodios militares de San Martín al frente del Regimiento de Granaderos a Caballo.