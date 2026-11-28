La Marcha del Orgullo 2026 se realizará este sábado 28 de noviembre en la Ciudad de San Juan. La convocatoria incluirá una previa con música, DJs y espectáculos artísticos, una movilización por las calles del centro y un cierre con shows, lectura de documentos y una feria de emprendedores del colectivo LGBTIQ+.

La actividad será el broche de oro de la Semana de la Diversidad, que se desarrolla del 23 al 28 de noviembre con distintas propuestas culturales, deportivas y de reflexión. La programación es organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, junto al Consejo Provincial de la Diversidad y organizaciones civiles.

Cuál es el cronograma de la Marcha del Orgullo 2026

La jornada central tendrá como punto de encuentro la intersección de avenida Paula Albarracín de Sarmiento y avenida Libertador, en Capital. Allí comenzarán las actividades previas a la movilización.

El cronograma previsto para este sábado es el siguiente:

20 horas: concentración en avenida Paula Albarracín de Sarmiento y avenida Libertador. Habrá DJs, música y espectáculos en vivo.

21:30 horas: inicio de la movilización por las calles de la Ciudad de San Juan.

Cierre: llegada al sector de avenida Ignacio de la Roza y calle Las Heras, donde estará instalado el escenario principal. Se realizarán presentaciones artísticas y se leerán documentos vinculados con los derechos y reclamos de la comunidad.

Feria de emprendedores: en el punto de finalización también habrá una feria para conocer y acompañar los proyectos productivos de integrantes del colectivo.

La organización adelantó que buscará respetar el horario anunciado para el comienzo de la marcha. Hasta el momento, no se difundió el listado completo de artistas ni el orden individual de las presentaciones.

Por dónde será el recorrido de la marcha

La movilización partirá desde avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. Desde allí, las columnas avanzarán por avenida Libertador hasta calle España y continuarán por esa arteria hasta avenida Ignacio de la Roza.

El cierre tendrá lugar en el sector del Puente Cívico, donde se montará el escenario principal para las actividades artísticas y la lectura de documentos.