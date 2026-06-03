A dos meses de la muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuyo caso conmocionó a Comodoro Rivadavia y al país, familiares, amigos y vecinos convocaron a una nueva marcha para reclamar justicia y exigir celeridad en la investigación judicial. La movilización se realizará este viernes 5 de junio a las 20 horas frente a la Escuela 83.

Según informaron los organizadores, el objetivo es evitar que el caso pierda visibilidad pública y continuar reclamando respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte del menor. Bajo la consigna “Por Ángel y por los que faltan”, la convocatoria también incorporará el pedido de justicia por otras víctimas de la ciudad.

Los familiares sostienen que la investigación no debe centrarse únicamente en la madre biológica y el padrastro del niño, sino que también debe analizar las responsabilidades de distintos funcionarios que intervinieron en decisiones vinculadas a su tenencia y cuidado. En ese marco, señalaron la necesidad de revisar el accionar de organismos y profesionales que participaron en el proceso.

El caso generó una profunda conmoción social desde que se conoció la muerte de Ángel el pasado 5 de abril. En las últimas semanas se realizaron distintas movilizaciones en Comodoro Rivadavia con una amplia participación de vecinos, quienes reclamaron el esclarecimiento del hecho y respuestas por parte de la Justicia.

La nueva marcha buscará renovar ese reclamo cuando se cumplan exactamente dos meses del fallecimiento del niño. Los organizadores esperan una importante concurrencia y remarcaron que la participación ciudadana es fundamental para mantener vigente el pedido de justicia y acompañar a la familia en su búsqueda de respuestas.