Familiares, amigos y vecinos de Franco Jara realizaron una marcha de antorchas por las calles de Albardón y llegaron hasta la Comisaría 18ª, donde el hombre murió el pasado 15 de noviembre. Durante la movilización, ingresaron a la dependencia policial, dejaron una fotografía en una gruta y encendieron velas en su memoria.

La convocatoria se desarrolló durante la noche del sábado y comenzó en las inmediaciones del Hospital José Giordano. Desde allí, los participantes caminaron hasta la sede policial en un recorrido que buscó reconstruir simbólicamente el trayecto que Jara realizó durante sus últimas horas de vida.

La movilización estuvo marcada por las antorchas encendidas, las fotografías y el acompañamiento a la familia. Al llegar a la Comisaría 18ª, el jefe de la dependencia autorizó el ingreso de los allegados a los jardines del edificio.

Uno de los momentos más significativos ocurrió frente a una pequeña gruta ubicada junto al mástil, donde se encuentra la imagen de la Medalla Milagrosa. Allí, los familiares dejaron una fotografía de Franco y encendieron velas para recordarlo. Incluso, el propio comisario abrió las puertas vidriadas del espacio religioso para que los presentes pudieran acercarse.

Entre quienes participaron estuvo Samuel, el hijo de 14 años de Franco. Al finalizar la movilización, el adolescente expresó: "Me voy más tranquilo y feliz por haber podido despedirlo".

La investigación por la muerte de Franco Jara

El homenaje se realizó en medio del avance de la causa judicial que investiga la muerte de Jara, ocurrida en el sector de calabozos de la Comisaría 18ª durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

El hombre tenía 31 años y la autopsia determinó que presentaba politraumatismos y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia subdural. Los resultados forenses aportaron elementos para encuadrar el caso como un homicidio.

Por el hecho hay cinco policías imputados que cumplen prisión preventiva. La investigación busca reconstruir las circunstancias del procedimiento que comenzó en el barrio Lozano y determinar las responsabilidades de cada uno de los efectivos.

Mientras la causa continúa su curso judicial, familiares, amigos y vecinos volvieron a reunirse para recordar a Franco y mantener el reclamo de justicia.