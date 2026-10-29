Marcharon por Nancy Godoy tras hallar su cuerpo: "Queremos saber la verdad"

La localidad correntina de Esquina se movilizó este miércoles 28 de octubre para exigir justicia por Nancy Godoy, la docente rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado después de 21 días de búsqueda. Familiares, amigos, alumnos y vecinos participaron de una multitudinaria marcha para reclamar el esclarecimiento de su muerte, mientras la Justicia continúa investigando el caso bajo la hipótesis de un posible femicidio.

La manifestación se realizó durante la tarde, pocas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo en una zona rural de difícil acceso. Los participantes recorrieron distintas calles de la ciudad y se concentraron frente al Juzgado de Esquina, donde expresaron su dolor y exigieron respuestas sobre lo ocurrido.

Entre los presentes estuvieron compañeros de trabajo de la docente, quienes recordaron su compromiso con la educación rural y cuestionaron las condiciones de seguridad en las que desarrollan sus tareas.

"Ahora queremos saber la verdad y por qué le pasó esto. Porque salir a trabajar y no volver no es lógico, no es normal", expresó una de las maestras que participó de la movilización.

Otra docente relató que la noticia del hallazgo fue un golpe muy duro para toda la comunidad educativa, que hasta último momento mantenía la esperanza de encontrar a Nancy con vida.

Durante la marcha también surgieron reclamos por las dificultades que enfrentan los trabajadores de las escuelas rurales. Una profesora explicó que muchos docentes deben atravesar caminos inundados y recorrer grandes distancias a caballo o en canoa para llegar a sus establecimientos.

En ese sentido, una de las manifestantes cuestionó la falta de protección para quienes trabajan en zonas alejadas y reclamó mayores medidas de seguridad. "Quiero que se haga justicia y que no pase nunca más", manifestó.

Alrededor de las 20, los hijos de Nancy se sumaron a la concentración frente al juzgado. La familia recibió muestras de acompañamiento de vecinos, docentes y alumnos que participaron de la movilización.

Cómo encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

La docente había desaparecido el 7 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en Esquina. Su familia denunció la desaparición el 15 de octubre, después de varios días sin tener noticias sobre su paradero.

Desde entonces, las autoridades desplegaron distintos operativos de búsqueda en zonas rurales, con la participación de efectivos policiales y equipos especializados.

Finalmente, este miércoles dos policías que realizaban un rastrillaje a caballo encontraron el cuerpo de la mujer semisumergido en un potrero de difícil acceso, ubicado a unos 15 kilómetros de la escuela donde trabajaba.

El hallazgo puso fin a 21 días de búsqueda y abrió una nueva etapa en la investigación judicial para determinar las circunstancias de su muerte.

Por el caso permanecen detenidas cinco personas: Ireneo Zarza, capataz de la estancia donde funcionaba la escuela; los peones Felipe Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón; y la pareja integrada por Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron prendas de vestir, ropa quemada y una cuchilla con manchas de sangre, además de otros elementos que serán analizados para establecer su posible vinculación con el hecho.

Mientras avanzan las pericias y la investigación judicial, familiares y vecinos mantienen el reclamo para que se esclarezca lo ocurrido y se determinen las responsabilidades penales.