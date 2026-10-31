El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado 31 de octubre que el Gobierno norteamericano haya participado directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, después de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial. Sin embargo, confirmó que el presidente Donald Trump autorizó el ingreso del senador brasileño a territorio estadounidense, donde permanece desde esta semana tras haber viajado por Argentina y Ecuador.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en Atlanta, Georgia, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. Allí, Rubio buscó aclarar el papel de Washington en el traslado del excandidato presidencial, cuya salida de Brasil generó cuestionamientos judiciales y tensiones diplomáticas.

Marco Rubio negó la participación de Estados Unidos

Consultado sobre la posible intervención estadounidense en el traslado, Rubio aseguró que la administración de Trump no colaboró en la organización del viaje que permitió a Bolsonaro abandonar Brasil.

"No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos", afirmó el funcionario.

Al mismo tiempo, reconoció que existió una decisión política del presidente norteamericano para permitir el ingreso del dirigente brasileño.

Rubio explicó que Bolsonaro ya contaba con una visa estadounidense y que Trump autorizó su entrada mediante un permiso temporal cuando llegara a un punto migratorio del país.

De esta manera, el secretario de Estado intentó diferenciar la autorización para ingresar a Estados Unidos de una eventual colaboración para organizar la salida de Brasil.

Cómo fue el recorrido de Flávio Bolsonaro por Argentina

La salida del senador brasileño ocurrió el martes 27 de octubre, cuando ingresó a territorio argentino acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

Según la información difundida por las autoridades migratorias, la familia cruzó la frontera por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con la provincia de Misiones.

Esa misma noche, alrededor de las 23.30, Bolsonaro abordó un avión privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. Posteriormente, continuó el recorrido hasta Miami, donde aterrizó el miércoles 28 de octubre.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó que el senador y su familia presentaron documentación válida al ingresar al país y que no registraban impedimentos legales en los sistemas migratorios.

Sin embargo, el traslado provocó interrogantes en Brasil, debido a que el legislador enfrentaba restricciones judiciales para abandonar su territorio.

La investigación judicial que enfrenta Bolsonaro

El conflicto se originó a partir de una investigación que involucra al senador brasileño por presunto lavado de dinero.

En ese expediente, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, había ordenado la entrega de sus pasaportes y establecido restricciones para impedir su salida del país.

Pese a esas disposiciones, Bolsonaro logró cruzar la frontera hacia Argentina y posteriormente viajar a Estados Unidos.

La Policía Federal brasileña aseguró que no cuenta con un registro oficial de la salida del legislador, una situación que profundizó las dudas sobre las circunstancias del traslado.

En medio de la controversia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a la encargada de negocios de la Embajada argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitar información sobre el posible involucramiento de funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

Desde la Cancillería brasileña señalaron que el encuentro tuvo como finalidad recabar información y que no constituyó una protesta diplomática formal.

Flávio Bolsonaro denunció persecución política

Tras instalarse en Miami, el senador reapareció públicamente a través de una transmisión en Instagram, en la que cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil.

Bolsonaro denunció una supuesta persecución política y acusó al presidente Lula da Silva de utilizar recursos estatales durante la campaña electoral.

Entre sus cuestionamientos mencionó el incremento de los beneficios del programa Bolsa Familia antes de los comicios, una medida que consideró favorable para el mandatario brasileño.

El excandidato también agradeció el respaldo de los cerca de 60 millones de ciudadanos que lo votaron y manifestó su intención de volver a competir por la Presidencia.

Incluso planteó la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones antes de 2030, aunque no presentó precisiones sobre cómo podría concretarse ese escenario.

La salida de Bolsonaro profundizó las tensiones diplomáticas

El episodio generó un nuevo foco de tensión entre Brasil, Argentina y Estados Unidos, especialmente por las dudas sobre quiénes participaron en la organización del traslado.

Las declaraciones de Rubio se producen mientras continúan los cuestionamientos sobre el viaje en avión privado y las circunstancias que permitieron al senador abandonar Brasil pese a las restricciones judiciales.

Durante el encuentro del G20, el secretario de Estado estadounidense también mantuvo contacto con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en medio de las diferencias entre ambas administraciones.

Por el momento, Washington sostiene que su intervención se limitó a permitir el ingreso de Bolsonaro a Estados Unidos y niega haber participado directamente en los preparativos de su salida de Brasil.