El bicicrosista sanjuanino Marcos Frack consiguió una destacada actuación en el Campeonato Mundial de BMX Racing que se disputa en Brisbane, Australia, al finalizar en el sexto puesto de la categoría Challenger 15 y 16 años. El joven representante de la Selección Argentina fue el único argentino que logró meterse en la final de su división, consolidándose entre los mejores pilotos juveniles del planeta.

Frack, quien entrena habitualmente en el Club Bicicross San Juan, en Rawson, pudo cumplir el sueño de competir en la máxima cita internacional gracias al apoyo del Gobierno de San Juan, que colaboró para hacer posible su viaje al país oceánico.

La competencia se disputó en la pista internacional de Brisbane, ciudad que además será sede de los Juegos Olímpicos de 2032. En la final, el sanjuanino completó el recorrido con un tiempo de 38.716 segundos, ubicándose en el sexto lugar de una definición con los mejores exponentes de la categoría.

El título quedó en manos del australiano Harvey Brooks, quien se impuso con un registro de 35.975 segundos. El podio lo completaron su compatriota Jed Lillicrap y el brasileño Luis Gustavo Eger Pereira, mientras que por delante de Frack también finalizaron el australiano Zane Cosford y el brasileño Leonardo Nadal Pisoni Santana.

Otra competencia por delante

La participación del sanjuanino en Brisbane no terminó con esa final. En la noche de este miércoles, horario australiano, volverá a salir a pista para competir en la modalidad rodado 20, buscando cerrar su participación mundialista con otra buena actuación.

La situación de Gonzalo Molina

Dentro de la delegación argentina también estuvo presente el sanjuanino Gonzalo "Chalo" Molina, quien compitió en la categoría Elite Men Championship. Sin embargo, su participación quedó condicionada por la suspensión del certamen debido a los fuertes vientos que afectaron la seguridad de los corredores.

Tras disputarse únicamente las mangas hasta octavos de final, la organización, con aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI), dio por finalizada la competencia y estableció la clasificación definitiva según los tiempos obtenidos en la jornada de clasificación. De esta manera, Molina concluyó el Mundial en el 24° puesto de la categoría elite.