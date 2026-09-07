El cantautor Marcos Ordán se encuentra celebrando sus 25 años de trayectoria musical, un recorrido que comenzó a gestarse de manera amateur en su adolescencia a los 14 años, cuando escribía canciones imaginando cómo sonaría una banda, y que se formalizó a partir de sus 21 años con el nacimiento del emblemático grupo Los Mamá Perfecta.

Para conmemorar este cuarto de siglo, el artista prepara una agenda cargada de celebraciones que incluye un show especial el viernes 11 de septiembre en Mamadera —el templo testigo de su camino, donde festejará también el cumpleaños de Marcos junto a un after show bailable conducido por DJ Cecy Chávez— y un concierto cumbre el sábado 31 de octubre en el Teatro del Bicentenario, ocasión que marcará la presentación oficial de su nuevo material discográfico titulado “Sigo Aquí”.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el músico reflexionó sobre su propio andar en estos 25 años de carrera artística. “Hace mucho más que 25 años, comencé a soñar con hacer canciones; escribía y las imaginaba en mi cabeza. Después, con unos amigos del barrio empezaba a darle forma. Algunos años pasaron hasta que registré, en un sobre lacrado, mi primera canción. Pero no fue hasta el 2001, que con Mama Perfecta que comencé a tocar mis canciones, y lo que soñé a los 14 se volvió real hasta hoy”.

Después de la disolución de la banda, emprendió su camino solista en 2011. Fue un cierre en parte doloroso, pero, por otro lado, necesario para la visión que él quería seguir.

Sin embargo, la música también le dio ventanas abiertas de oportunidades, para conocer y recorrer gran parte del país, México, Chile, Uruguay y Jamaica, entre otros rincones de Latinoamérica. “A veces, la música te da y también te quita. Caídas tuve muchas, porque perdí tiempo más con mi familia. Pero no todo fue malo, sin la música no me imagino cómo hubiese sido mi vida”, expresó Marcos.

No solo los lugares que visitó, hubo también personas que lo ayudaron a ser mejor artista y mejor humano. A construir mirada eh sobre cómo leer esta realidad, cómo leer la calle. “La música me enseñó que se puede vivir de otras maneras y la forma de ver este mundo, más profunda y más sensible. Siento que si naciera de vuelta volvería a ir por ahí, la música ha sido el alimento del alma", finalizó.

Esquema presente

Ordán supo consolidar un proyecto propio, pero sostenido con un equipo artístico bien aceitado. El mismo está integrado por Agustín Díaz (manager y cómplice número uno), Johnny Álvarez en batería, el "Flaco" Recio en teclados (quien lo acompaña desde la época de Los Mamá Perfecta), Diego Flores en el bajo, Gustavo Rodríguez en teclado, Paolo Ligutti en coros, "Question" como DJ y "Bola" Vilaplana en el control técnico y operación de sonido.

Para el concierto del 31 de octubre en el Teatro del Bicentenario, el artista prevé la participación de diversos invitados especiales para cerrar por todo lo alto estos 25 años. En la grilla tentativa se encuentra su hijo Numa Ordán (quien lidera las bandas Filo al Sol y Minerva), Martina Flores (cantante y gran amiga de larga data), el artista urbano "X" (destacado exponente joven vinculado al trap y al indie) y varios exintegrantes de Mamá Perfecta.

En cuanto a su nueva producción discográfica, el quinto álbum solista “Sigo Aquí” se lanzará formalmente el 31 de octubre. El material incluye los sencillos ya disponibles en plataformas digitales "A la Romana" y "Zarandeo", a los que se suman otros tracks inéditos, como el reggae homónimo "Sigo Aquí" (compuesto junto a su amigo de toda la vida, DJ Ranking), además suma diversos ritmos entre rap, dancehall, cumbia y RKT. Esta diversidad estilística refleja la esencia ecléctica del músico, quien transita por géneros variados al igual que lo hacía en su etapa con Mamá Perfecta.

En detalle

Marcos Ordán festeja sus 25 años este viernes 11 de septiembre, desde las 23, en Mamadera Bar, ubicado en Lateral de Circunvalación 1959 norte. Las entradas tienen un valor de $6.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través de EntradaWeb.