Marcos Rojo atraviesa horas de máxima tensión en Racing. El defensor faltó al entrenamiento de este miércoles y profundizó el conflicto con la dirigencia, luego de haberle comunicado al presidente Diego Milito su intención de dejar el club para regresar a Estudiantes de La Plata.

La situación comenzó a escalar el martes, cuando el plantel volvió a los entrenamientos tras la eliminación ante Boca por la Copa Argentina. Rojo pidió mantener una conversación privada con Milito y le planteó su deseo de salir de Racing. Según trascendió, también le reclamó por la falta de respuestas a los llamados de su representante, que trabaja para intentar destrabar su regreso al Pincha.

La respuesta del presidente de Racing fue negativa. Milito le manifestó que todavía lo consideran una pieza importante del plantel y que no tienen intenciones de liberarlo, especialmente en medio del delicado presente deportivo que atraviesa la institución. La charla habría durado apenas unos minutos y el futbolista se retiró sin siquiera cambiarse para entrenar.

El conflicto sumó un nuevo episodio este miércoles. Rojo directamente no se presentó a la práctica, pese a que el cuerpo técnico y el área médica lo esperaban para continuar con la recuperación de una lesión en la rodilla derecha.

El marcador central arrastra un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de esa rodilla, luego de un choque con Facundo Cambeses. Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por TyC Sports, su ausencia no estuvo relacionada con esa molestia física sino con el conflicto que mantiene con la dirigencia.

El deseo de Marcos Rojo de volver a Estudiantes

A sus 36 años, Rojo busca regresar a Estudiantes, club en el que se formó y con el que mantiene una fuerte identificación. Además, el conjunto platense se encuentra disputando instancias decisivas de la Copa Libertadores, uno de los principales motivos que impulsan al defensor a buscar una salida inmediata de Racing.

El contrato del ex Boca con la Academia vence dentro de aproximadamente dos meses, pero Racing no está dispuesto, al menos por ahora, a adelantar su salida.

La ausencia del futbolista generó malestar dentro de la dirigencia. En Avellaneda evalúan los pasos a seguir y una de las posibilidades es aplicarle una sanción por no haberse presentado al entrenamiento. El episodio, además, complica todavía más una eventual negociación entre Racing y Estudiantes.

Mientras el Pincha se mantiene en silencio, Rojo intenta forzar una definición sobre su futuro y deja abierta una nueva novela dentro del mercado argentino.